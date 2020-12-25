Доллар и евро в Украине подорожали: сколько стоит валюта

Национальный банк Украины в пятницу, 25 декабря, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 28,45 грн/$.

За сутки американская валюта подорожала на 20 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 34,61 грн/€. Таким образом, европейская валюта подорожала на 5 копеек

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Доллар:

Покупка – 28,20 грн/$;

Продажа – 28,48 грн/$.

Евро:

Покупка – 34,20 грн/€;

Продажа – 34,70 грн/€.

Доллар:

Покупка – 28,15 грн/$;

Продажа – 28,30 грн/$

Евро:

Покупка – 34,18 грн/€;

Продажа – 34,36 грн/€.

Прогноз МВФ по курсу доллара в Украине:

2021 год – 28,12 грн/доллар

2022 год – 27,96 грн/доллар

2023 год – 28,10 грн/доллар

2024 год – 28,10 грн/доллар

2025 год – 28,10 грн/доллар

Как сообщал OBOZREVATEL, мнения аналитиков о том, как и почему изменится стоимость валюты, расходятся. В среднем же эксперты прогнозируют курс от 28,2 до 28,5 грн/$.