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МирСпорт

Доллар и евро в банках подорожали: опубликован свежий курс валют

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В Украине курс доллара в четверг, 4 октября, вырос на 5 копеек.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 28,29 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках поднялся на 6 копеек и составил 32,83 грн/€.

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При этом Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 28,32 грн/$. По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 5 копеек.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 32,70 грн/€. Таким образом, европейская валюта подорожала на 7 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у гривни есть шансы укрепиться до 24 грн/$.

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Тема
Курс валют
Место
Украина
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