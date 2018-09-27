Доллар и евро в банках подорожали: опубликован свежий курс валют

В Украине курс доллара в четверг, 27 сентября, вырос на 5 копеек.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 28,17 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках поднялся на 1 копейку и составил 33,15 грн/€.

При этом Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 28,14 грн/$. По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 8 копеек.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 33,03 грн/€. Таким образом, европейская валюта подешевела на 1 копейку.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у гривни есть шансы укрепиться до 24 грн/$.