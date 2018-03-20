Доллар и евро подешевеют: появился свежий курс валют в Украине

Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на среду, 21 марта.

Доллар США ослабнет на 13 копеек и будет стоить 26,30 гривен, сообщается на сайте НБУ.

Евро же, по сравнению со вторником, 20 марта, подешевеет на 26 копеек - стоимость валюты составит 32,28 гривен.

Напомним, в правительстве звучали такие валютные прогнозы: обменный курс гривни (в среднем за год) 2018 года составит 29,3 грн за доллар, 2019-го года - 30,5 грн за доллар, в 2020 году - 31 грн за доллар.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, что будет с курсом без денег МВФ.