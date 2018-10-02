Доллар и евро подешевели в обменниках: опубликован курс валют

В Украине курс евро во вторник, 2 октября, упал на 10 копеек.

В частности, средний курс гривни к европейской валюте в продаже был установлен на уровне 32,86 грн/€, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи доллара в банках упал на 4 копейки и составил 28,21 грн/$.

При этом Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 28,21 грн/$. По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 5 копеек.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 32,74 грн/€. Таким образом, европейская валюта подорожала на 2 копейки.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у гривни есть шансы укрепиться до 24 грн/$.