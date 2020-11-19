Доллар потерял титул валюты номер один в международных расчетах

Валентина Гембарская Экономика 13:20, 19.11.2020 Обновлено: 13:28, 19.11.2020

Впервые с 2013 года доллар не стал самой часто используемой валютой в системе международных платежей SWIFT. В октября 2020 года его обогнал евро.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные за октябрь платежной системы SWIFT, после евро и доллара в списке стоит британский фунт и японская иена. Канадский доллар обогнал китайский юань и занял пятое место. В исследовании указаны данные 11 тысяч финансовых учреждений в 200 странах.

Сокращение количества долларовых платежей в системе SWIFT агентство связывает с обесцениванием американской валюты, потерявшей с марта 2020 года 11% своей стоимости.

В октябре на долю евро пришлось 37,82% международных платежей через SWIFT. Это на 6% больше, чем по состоянию на начало 2020 года. Платежи в долларах составили 38,64% от общего объема за прошлый месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL, турецкая лира признана худшей валютой октября из-за сильнейшей инфляции в стране.

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