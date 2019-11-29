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29 ноября • обновлено в 10:43
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Курс доллара развернулся: на сколько подорожала валюта в Украине

5.9т
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В Украине курс доллара в пятницу, 29 ноября, поднялся на 5 копеек.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,15 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках снизился на 2 копейки и составил 26,63 грн/€.

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Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,03 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 5 копеек

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 26,45 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 5 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

В Украине курс доллара в пятницу, 29 ноября, поднялся на 5 копеек

В Украине курс доллара в пятницу, 29 ноября, поднялся на 5 копеек

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар евро гривня
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