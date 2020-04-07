Долговой кризис и катастрофа: в ООН спрогнозировали влияние COVID-19 на экономику

Государствам с высокой задолженностью придется брать на себя еще больше долгов из-за кризиса на фоне вспышки коронавируса, что может вызвать цепную реакцию невозврата кредитов - с серьезными последствиями и для богатых стран.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом сообщает немецкое деловое издание Handelsblatt, ссылаясь на данные анализа ЮНКТАД, Конференции ООН по торговле и развитию.

Стоимость валюты в развивающихся странах упала по отношению к доллару на 5-25%, в результате чего дорожает обслуживание внешних долгов. К странам, в наибольшей степени затронутым девальвацией валют, относятся Бразилия, Мексика, Индонезия, Россия и ЮАР.

В упадок пришел не только туризм - упала и цена на сырье, которое для многих стран является главным экспортным товаром. Таким образом, для того чтобы пандемия стала катастрофой для развивающихся стран, необязательно наличие инфекции среди собственного населения.

По данным ЮНКТАД, в 2020 и 2021 годах развивающимся странам не хватит 2 трлн долларов, для того чтобы выполнить свои финансовые обязательства. Это может привести к долговому кризису, в который будут втянуты многие прямые и косвенные кредиторы в промышленно развитых странах. "Если не действовать сейчас же, долговой кризис быстро превратится в цунами невыполненных обязательств", - заявил директор ЮНКТАД Ричард Козул-Райт.

Развивающиеся страны стоят перед двумя огромными проблемами. В отличие от развитых стран с их крупной резервной валютой они не могут просто напечатать деньги, чтобы справиться с последствиями пандемии. У них нет возможности организовать даже приблизительно такие же масштабные программы поддержки для граждан и экономики, какие уже были представлены в развитых странах.

Кроме того, они вступили в этот кризис с рекордно высокой по отношению к их экономическим показателям задолженностью. Еще в 2018 году их общая задолженность составляла почти 200% годового ВВП. В нее входят долги государства и частных лиц как внутри страны, так и за границей.

Именно в этом году должны быть погашены особенно много государственных займов. Только у стран с низким и средним доходом, не включая Китай, в 2020 году истекает срок государственных займов на сумму 415 млрд долларов, в 2021 году - еще на 147 млрд долларов. Из-за оттока капитала едва ли будет возможно рефинансировать их путем выдачи новых займов с доступными процентами.

Поэтому ЮНКТАД апеллирует к собственным интересам развитых стран, требуя масштабной программы поддержки для предотвращения долгового кризиса и гуманитарной катастрофы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный валютный фонд готов выделить $1 трлн на преодоление финансового кризиса, который вызвала пандемия коронавируса.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал