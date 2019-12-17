Долгов на 500 млрд грн: Гончарук забил тревогу из-за масштабов банковских махинаций

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в Украине возникло более 500 млрд гривен проблемных задолженностей в результате банковских махинаций.

“На сегодняшний день в Украине около 500 млрд гривен проблемных задолженностей. Десятки банков были выведены с рынка из-за того, что их владельцы или их менеджмент вели себя неадекватно”, – сообщил Гончарук, передает УНН.

По его словам, в случае судебных исков правительство будет полагаться, в том числе, на международные арбитражи.

В Украине возникло более 500 млрд гривен проблемных задолженностей в результате банковских махинаций

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине даже после масштабной чистки финансового сектора, еще как минимум 15 банков работают по нежизнеспособной модели, а проблемы есть у 26 финучреждений.

Больше всего проблем – у Вернум Банк, БМ Банк, Мисто Банк и ВТБ. Значительная их часть уже находится в процессе ликвидации. Также среди нарушителей нормативов НБУ выделился Банк Кредит Днепр, который не соответствует сразу шести стандартам.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся