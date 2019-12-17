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17 декабря • обновлено в 12:53
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Долгов на 500 млрд грн: Гончарук забил тревогу из-за масштабов банковских махинаций

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Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в Украине возникло более 500 млрд гривен проблемных задолженностей в результате банковских махинаций.

“На сегодняшний день в Украине около 500 млрд гривен проблемных задолженностей. Десятки банков были выведены с рынка из-за того, что их владельцы или их менеджмент вели себя неадекватно”, – сообщил Гончарук, передает УНН.

По его словам, в случае судебных исков правительство будет полагаться, в том числе, на международные арбитражи.

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В Украине возникло более 500 млрд гривен проблемных задолженностей в результате банковских махинаций

В Украине возникло более 500 млрд гривен проблемных задолженностей в результате банковских махинаций

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине даже после масштабной чистки финансового сектора, еще как минимум 15 банков работают по нежизнеспособной модели, а проблемы есть у 26 финучреждений.

Больше всего проблем – у Вернум Банк, БМ Банк, Мисто Банк и ВТБ. Значительная их часть уже находится в процессе ликвидации. Также среди нарушителей нормативов НБУ выделился Банк Кредит Днепр, который не соответствует сразу шести стандартам.

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Автор
Виктор Калиненко
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
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