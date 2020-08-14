Украинцы намеренно не оплачивают коммуналку и банкротят отрасль: у кого будут отбирать квартиры и 50% зарплаты

По состоянию на 1 июля украинцы задолжали за коммунальные услуги 57,9 млрд гривен. Как ни странно, несмотря на карантин, Госстат зафиксировал уменьшение долга на 3,3% по сравнению с апрелем нынешнего года.

Тем не менее ситуация в отрасли сейчас достигла критической точки. За прошлый год украинцы уплатили за коммуналку 123,4 миллиарда гривен. Долг составляет почти половину этой суммы.

OBOZREVATEL выяснил, грозит ли коммунальной сфере банкротство и как будут наказывать злостных должников.

Для многих украинцев карантин стал огромным ударом по карману. Часть граждан лишилась источника заработка, поэтому за коммунальные услуги приходилось отдавать буквально последнее. Сумской активист и волонтер Егор Еременко в карантин работал за границей, а после начала эпидемии вынужден был вернуться. Из последних сбережений заплатил коммуналку за март и думал, что за апрель не рассчитается. К счастью, сейчас он без долгов.

"Людям позволили выйти на работу, но пока далеко не все имеют работу. Я, например, не трудоустроен. К сожалению, на помощь от государства особо рассчитывать не приходится. Лично я встал на учет в Центр занятости, параллельно ищу работу, а от государства получаю помощь – 1000 гривен. Разве это деньги? Можно на них прожить? Да еще и оплатить коммунальные услуги?" – жалуется Евгений.

Многие заведения в Украине закрылись на карантин bankruptcy-ua.com

Тяжело переживает карантин и бизнес. Государство освободило предпринимателей от ЕСВ, но этот налог составлял лишь небольшую часть расходов. К тому же процедура его возмещения была настолько сложной, что далеко не все предприниматели смогли этим воспользоваться. А вот аренду и коммунальные услуги большинству платить все равно пришлось, рассказывает председатель Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей, член Украинского Совета Бизнеса Борис Емельдеш:

"Поскольку карантин создал препятствия для работы, у многих возникли проблемы. Хозяйственную деятельность люди не вели, но вносить платежи все равно пришлось".

Как выживают коммунальщики?

Из-за огромных долгов коммунальные службы в некоторых регионах не могут справиться с нагрузкой, вынуждены экономить на зарплатах сотрудников и техническом обслуживании своих сетей. В частности, о таком заявили в Кременчугском коммунальном предприятии "Теплоэнерго". По словам их руководителя Виталия Одношевного, население города задолжало за отопление и горячую воду около 90 млн грн. Поэтому персонал предприятия работает неполную рабочую неделю и может не успеть подготовить тепловые сети к отопительному сезону.

Алена Комарчук возглавляет коммунальное предприятие по водоснабжению в Широковской ОТО, что на Николаевщине. Рассказывает: есть те, кто оплату откровенно саботирует, мотивируя отсутствием денег. А часть семей пользуются услугами и одновременно отказываются заключать договор с компанией, которая их предоставляет. Мол, без договора и платить ни за что не придется.

"Мы предупреждаем людей о том, что может произойти, если не платить за услуги. Но они вообще не понимают, что такое договор, отказываются его подписывать, не устанавливают счетчики. Отдельная тема – льготники, например многодетные семьи. Они получают помощь из налогов общины, часто это немалые деньги, но за услуги не платят, мол, не хватает. На период карантина нам вообще запретили отключать людей от услуг. Многие этим пользуются, а долги накапливаются. Для маленьких коммунальных предприятий это особенно ощутимо. Единственный вариант, который мы сейчас нашли, отключать от водоснабжения тех, кто не подписал с нами договор. По закону, они не являются потребителями, а фактически "воруют" ресурс у общины. Поэтому на них действие льготного периода не распространяется", – объясняет Комарчук.

Долги за коммунальные услуги выросли в разы "Апостроф"

Почему растет задолженность?

За последние 10 лет долги населения перед коммунальщиками выросли в разы. Причинами стали экономический кризис, обесценивание гривни и стремительный рост тарифов. Еще в 2010-м задолженность едва достигала 10 млрд грн, а за последние три года эти 10 млрд стали лишь статистической разницей, в рамках которой колеблются долги украинцев.

"В отопительный сезон счета значительно больше, ведь оплата за отопление в многоквартирном доме значительно больше, чем за другие услуги, – объясняет кандидат юридических наук, эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук. – Поэтому задолженность плавающая: она увеличивается, когда начинается отопительный период, и уменьшается, когда он заканчивается, потому что люди постепенно гасят накопленные долги".

Также на задолженность влияет рыночный фактор. Это – изменение себестоимости услуги и перерасчет ее цены для населения. Например, главная составляющая стоимости отопления, около 80% – это цена газа. Если газ дешевеет на рынке, нам могут сделать перерасчет и уменьшить оплату за услугу. И наоборот.

Пандемия только усилила кризис, лишила людей источников дохода, а государство еще и ввело своеобразный льготный период. До сих пор коммунальщики не могут начислять пеню, отключать свет, газ или воду должникам.

Президент Ассоциации защиты потребителей услуг Олег Титамир прогнозирует: долги за коммуналку будут расти и в дальнейшем. Этому способствует падение экономики, которое на конец 2020-го, по прогнозам, составит 8-10%. Открытие рынка газа для бытовых потребителей, учитывая его монополизированность, в свою очередь может привести к росту цен на 30-50%.

"Учитывая падение доходов населения из-за коронакризиса, а также "оптимизацию" правительственных субсидий, наиболее оптимистичный прогноз такой: рост задолженности за коммунальные услуги бытовых потребителей составит 10-20% по итогам нового отопительного сезона. Это, конечно, если власть не придумает очередных коммунальных "новаций", – объясняет Титамир.

От реструктуризации – к потере квартиры

Чтобы начать решать проблему долгов, в парламент внесли законопроект №3613. Согласно ему, граждане должны оплатить или реструктуризировать задолженности до 1 октября 2020 года. По условиям реструктуризации, с работающего украинца ежемесячно списывать 25% дохода в пользу оплаты долга, а со льготника – 20% льготы. Формально реструктуризация возможна на пять лет, но если за это время доходы не позволят гражданину выплатить долг, срок продлят.

"Реструктуризация позволяет решить проблему с долгами за коммунальные услуги людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, – объясняет Никончук. – Такой человек может обратиться в соответствующие органы с просьбой о реструктуризации, и я более чем уверен, что на встречу пойдут. Но для злостных неплательщиков этот механизм не работает".

Реструктуризация – не единственный механизм, который предлагает государство. Если до 1 октября потребитель не оплатит долг и не оформит реструктуризацию, его могут заставить заплатить через суд. По новому законопроекту, компании, которые судятся с должниками, смогут не платить судебный сбор вообще. Соответственно, количество исков может увеличиться.

Долги смогут взимать через суд УНН

По решению суда, долг могут удержать с заработной платы, но не 25% процентов, как при реструктуризации, а уже 50%, могут наложить арест и на имущество.

В Министерстве развития общин и территорий сразу успокоили граждан, массово отбирать имущество за долги не будут. Например, квартиру у злостного неплательщика можно забрать только тогда, когда у него есть другое жилье или сумма долга превышает 20 минимальных зарплат, то есть 94 460 грн. Такие случаи случались, но массового характера не приобрели.

"Бояться стоит скорее отключения, чем ареста имущества", – объясняет эксперт по вопросам ЖКХ глава "Бюро комплексного анализа и прогнозов" Сергей Дяченко.

Также к должникам будут применять санкции, которые перекликаются с нормами неплательщиков алиментов:

конфискация имущества,

запрет выезжать за границу,

пользоваться оружием,

охотиться.

Если не платить один год – к задолженности добавят 20% штрафа, если два – 30%, за три года долг вырастет на 50%.

И это – без учета пени. Поэтому долг за несколько лет может вырасти вдвое или даже втрое. Правда, если карантин продлят после 1 сентября, эти штрафы не заработают. Ведь потребителей запрещено штрафовать не только на время карантина, но и еще 30 дней после его завершения.

Пока закон находится на рассмотрении в комитете. Чтобы он начал действовать с 1 октября, депутаты должны оперативно принять его в первые пленарные дни новой сессии.

Как преодолеть кризис в коммунальной сфере?

"Коммунальная отрасль уже банкрот, – утверждает Андрей Никончук. – Она работает до сих пор только потому, что во времена Советского Союза был заложен ресурс прочности. Сама же отрасль уже мертва, особенно если мы говорим о сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения".

Эксперты сходятся во мнениях, что меры, которые предлагает государство, сейчас больше направлены на то, чтобы "устранить симптомы", а не начать масштабное "лечение" коммунальной сферы.

Никончук видит частичное решение проблемы в реформе судебной системы. Ведь именно она должна лишить безнаказанности тех, кто принципиально не хочет оплачивать услуги.

"Подавляющее большинство потребителей – добросовестные. Но страдают они из-за недобросовестных. Тех, кто умышленно и сознательно не хочет платить, зная о недееспособности судебной системы и системы исполнения судебных решений. Они понимают, что им за это ничего не будет. А если и будет, то в такой отдаленной перспективе, что сумма долга девальвируется. Поэтому никто не боится", – объясняет Никончук.

В общем, кризис в коммунальной сфере напрямую связан с критической ситуацией в других сферах. На долгах за коммуналку отражаются практически все политические и экономические колебания. Поскольку у нас они нередки, кризис в отрасли из года в год только усугубляется.