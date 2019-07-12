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Долги за газ в Украине: стало известно, кто может не платить и получать субсидию

3.1т Читать материал на украинском

Министерство социальной политики разработало список облгазов, долги перед которыми не могут считаться поводом отказать людям в субсидии.

В него вошли 19 поставщиков, которые вопреки запрету правительства продолжают применять "погодные" коэффициенты и приводить показания счетчика к стандартным условиям, сообщает UBR.

Представители ведомства подчеркнули, что соответствующий перечень уже передан органам социальной защиты на местах.

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В частности, задолженность перед следующими облгазами не может быть основанием для отказа в назначении субсидии:

  • Винницагаз.

  • Волыньгаз.

  • Днепргаз.

  • Днепропетровскгаз.

  • Житомиргаз.

  • Закарпатгаз.

  • Запорожгаз.

  • Ивано-Франковскгаз.

  • Киевоблгаз.

  • Криворожгаз.

  • Львовгаз.

  • Николаевгаз.

  • Ривнегаз.

  • Сумыгаз.

  • Харьковгаз.

  • Харьковгоргаз.

  • Хмельницкгаз.

  • Черниговгаз.

  • Черновцыгаз.

Министерство социальной политики разработало список облгазов, долги перед которыми не могут считаться поводом отказать в субсидии

Министерство социальной политики разработало список облгазов, долги перед которыми не могут считаться поводом отказать в субсидии

​Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2018 года бытовые потребители газа получили от сбытовых компаний платежки с доначислениями. Такие "письма счастья" пришли потребителям со счетчиками – облгаз-сбыты сделали перерасчет за последние три года и предложили потребителям доплатить.

Долги за газ в Украине: стало известно, кто может не платить и получать субсидию
Долги за газ в Украине: стало известно, кто может не платить и получать субсидию

Дополнительные счета в платежках газовики объяснили тем, что население потребляет 11,2 млрд куб. м газа в год. 80% этого объема потребляется зимой. В то же время потребленный газ учитывается счетчиками, которые установлены во дворе, без приведения к стандартным условиям. То есть не учитывается потеря газа в морозы, поэтому в год украинцы потребляют, но не оплачивают 500 млн куб. м газа.

В итоге премьер-министр Владимир Гройсман заявил о планах создать совместную группу с участием представителей Министерства регионального развития и ЖКХ, Министерства энергетики и НКРЕКУ, которая проведет проверку облгазов.

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Тема
Монетизация субсидий
Место
Украина
Теги
субсидии Министерство социальной политики
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