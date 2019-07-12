Долги за газ в Украине: стало известно, кто может не платить и получать субсидию

Министерство социальной политики разработало список облгазов, долги перед которыми не могут считаться поводом отказать людям в субсидии.
В него вошли 19 поставщиков, которые вопреки запрету правительства продолжают применять "погодные" коэффициенты и приводить показания счетчика к стандартным условиям, сообщает UBR.
Представители ведомства подчеркнули, что соответствующий перечень уже передан органам социальной защиты на местах.
В частности, задолженность перед следующими облгазами не может быть основанием для отказа в назначении субсидии:
Винницагаз.
Волыньгаз.
Днепргаз.
Днепропетровскгаз.
Житомиргаз.
Закарпатгаз.
Запорожгаз.
Ивано-Франковскгаз.
Киевоблгаз.
Криворожгаз.
Львовгаз.
Николаевгаз.
Ривнегаз.
Сумыгаз.
Харьковгаз.
Харьковгоргаз.
Хмельницкгаз.
Черниговгаз.
Черновцыгаз.
Министерство социальной политики разработало список облгазов, долги перед которыми не могут считаться поводом отказать в субсидии
Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2018 года бытовые потребители газа получили от сбытовых компаний платежки с доначислениями. Такие "письма счастья" пришли потребителям со счетчиками – облгаз-сбыты сделали перерасчет за последние три года и предложили потребителям доплатить.
Дополнительные счета в платежках газовики объяснили тем, что население потребляет 11,2 млрд куб. м газа в год. 80% этого объема потребляется зимой. В то же время потребленный газ учитывается счетчиками, которые установлены во дворе, без приведения к стандартным условиям. То есть не учитывается потеря газа в морозы, поэтому в год украинцы потребляют, но не оплачивают 500 млн куб. м газа.
В итоге премьер-министр Владимир Гройсман заявил о планах создать совместную группу с участием представителей Министерства регионального развития и ЖКХ, Министерства энергетики и НКРЕКУ, которая проведет проверку облгазов.
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