Долги "Укрнафты" передадут "Нафтогазу": "Слуги народа" приняли окончательное решение

Монобольшинство Верховной Рады решило передать "Нафтогазу" налоговый долг "Укрнафты" в качестве компенсации за стоимость газа для населения. При этом в бюджет в этом году передадут 10,8 млрд грн, из которых 1,4 млрд грн потратят на зарплаты шахтеров.

Во втором чтении изменения в бюджет и налоговый кодекс на 2020 год, которые вводятся соответсвующими законопроектами №4119 и 4120, поддержали 283 нардепов.

Таким образом, в специальный фонд государственного бюджета переведут налоговый долг "Укрнафты" в размере 30,35 млрд. Деньги используют для того, чтобы выплатить "Нафтогазу" 32,2 млрд грн за то, что газ населению продавали по специальным тарифам.

Решение Рады

"Нафтогаз" получит дополнительную сумму и должен будет заплатить с нее налоги. Кроме того, получив указанную сумму, он сможет выполнить свои обязательства и перед "Укрнафтой".

В итоге:

"Укрнафта" автоматически заплатит в бюджет 30,35 млрд (деньги переведут в спецфонд);

"Укрнафте" доначислят 3,1 млрд (сейчас решение обжалуется) и 3 млрд за долги предприятий системы "Укрнафта";

"Нафтогаз" дополнительно заплатит налог на прибыль в размере 5,9 млрд грн.

В сумме государство получит 42,5 млрд грн, а "Нафтогазу" отдаст 32,5 млрд грн. Оставшиеся 10 млрд грн планируют потратить на финансирование фонда борьбы с COVID-19 и погашение долга по зарплате шахтерам. В частности, 1,4 миллиарда гривен выделят на зарплаты шахтерам и 8,9 миллиарда гривен на финансирование Фонда борьбы с COVID-19.

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