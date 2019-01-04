Долги Украины: сколько придется отдать МВФ в 2019 году

Украина должна выплатить Международному валютному фонду в 2019 году более 1,8 млрд долларов или 1,3 млрд СПЗ (спецправа заимствования).

Первый платеж МВФ запланирован на 1 февраля в размере 47,1 млн СПЗ, сообщают "Українські Новини".

При этом уже 5 февраля Украине необходимо будет заплатить еще 257,25 млн СПЗ.

Самая крупная выплата назначена на сентябрь. В частности, 3 сентября придется заплатить Международному валютному фонду 114,3 млн СПЗ, а 13 сентября – еще 295,5 млн СПЗ.​

​Напомним, 19 октября уполномоченный персонал Международного валютного фонда и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МВФ заявили о готовности продолжить сотрудничество с Украиной даже в случае введения военного положения. Представители Фонда отметили, что уже сотрудничали с рядом стран, на территории которых разворачивались военные конфликты различной активности.

18 декабря МВФ принял решение о новой программе stand-by для Украины. Одобрено и решение о выделении в рамках этой программы первого транша на 1,4 млрд долларов, который поступит в ближайшее время.