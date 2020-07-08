Украинцы рекордно нарастили долги за коммуналку из-за отсутствия штрафов

Украинцы стали медленнее погашать задолженность по ЖКХ из-за введенного в стране карантина. На ситуацию повлиял и запрет начислять штрафы и пенни за неоплату коммунальных услуг.

Об этом сказано в материале "Сегодня". Отмечается, что поставщики услуг уже пожаловались на крупные долги украинцев.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил, что из года в год в Украине повторяется одна и та же ситуация с оплатой коммунальных услуг: как только начинается отопительный сезон, долги накапливаются, как только он заканчивается, долги уменьшаются.

"Из года в год самые большие недоплаты приходятся на три месяца – ноябрь, декабрь и январь. Так, в ноябре 2019 года население оплатило 48% сумм по счетам, в декабре 2019 года было оплачено 79% счетов, в январе 2020 года было оплачено 83% счетов. Начиная с февраля-марта долги, как правило, постепенно уменьшаются, так было и в этом году", – пояснил он.

Но в 2020 году темпы погашения долга намного ниже, чем в прошлом. Если в мае 2019 года уровень оплаты комуслуг был в среднем "два счета" – 204%, то в мае 2020 года – всего 137%.

"Это значит, что текущие долги за последний год будут оплачиваться более длительный период, вплоть до октября, начала нового отопсезона", – пояснил Пендзин.

А руководитель Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Украины Андрей Никончук сделал вывод, что люди не просто не хотят платить, а не могут.

"Хорошо, что из-за снижения цены газа суммы в платежках за отопление и горячую воду уменьшились, иначе долги не снижались бы, а росли. Но низкая динамика погашения долгов – прямой результат падения доходов населения из-за эпидемии коронавируса. Когда закончится карантин и можно будет "отключать" услуги, прежде всего газ и электроэнергию, многие должники начнут искать способы оплаты – например, реструктуризация долгов. Но кардинально это ситуацию не изменит", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев, которые имеют долги за коммунальные услуги, депутаты хотят лишить права управлять авто, выезжать за границу, пользоваться оружием и ходить на охоту.