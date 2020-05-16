Долги на рынке электроэнергии достигли 50 млрд грн – Буславец

Дефицит средств в энергоотрасли превышает 50 млрд грн, из которых треть – задолженность в угольной отрасли. Об этом заявила и.о. министра энергетики и охраны окружающей среды Ольга Буславец в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"На сегодня энергетическая отрасль у нас имеет дефицит средств больше 50 млрд гривен, из которых 16 млрд только на угольную отрасль. Ситуация действительно очень сложная", - сказала Буславець.

Она отметила, что созданный антикризисный штаб наработал ряд решений для урегулирования ситуации и обеспечения стабильности работы энергосистемы, в частности за счет уменьшения административного вмешательства в работу энергорынка, что привело к такой задолженности.

"Уже на первом заседании антикризисного штаба были наработаны комплексные решения, направленные на то, чтобы наша энергосистема работала стабильно, эксплуатировались энергетические блоки безопасно, а это очень важно, если мы говорим об атомных блоках. Наши действия направлены на то, чтобы сбалансировать работу энергорынка путем уменьшения административного вмешательства, которое как раз таки и исказило рынок и привело к тем долгам, которые мы имеем", - сообщила Буславец.

Напомним, ранее и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец сообщала, что для вывода энергетики из кризиса Минекоенерго предлагает ряд антикризисных мер, среди которых – заключение меморандума с инвесторами о снижении "зеленого тарифа", остановка строительства новых солнечных и ветровых генерирующих мощностей по системе "зеленого" тарифа и переход на конкурентную систему поддержки (аукционы), реформа системы спецобязательств перед производителями электроэнергии.

Также она призвала начать расследование причин доведения области за последние 8 месяцев до самого тяжелого кризиса за последние 20 лет и фактического дефолта отрасли.

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