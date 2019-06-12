Долг не вернут: стало известно о громкой победе ПриватБанка в суде

ПриватБанк 11 июня выиграл дело в Большой палате Верховного суда по иску ЧАО "Эрлан" об обязательствах банка погасить задолженность по кредиту рефинансирования перед Нацбанком.

Как сообщает "Укринформ", ЧАО "Эрлан", которое связано с бывшими владельцами банка, пыталось доказать злонамеренный сговор и бездействие НБУ и государственного ПриватБанка.

Банк хотели в судебном порядке обязать погасить задолженность перед НБУ, чем прекратить ипотеку и освободить имущество, переданное обществом в обеспечение исполнения обязательств ПриватБанка перед НБУ по кредиту.

"Однако Большая палата Верховного суда отказала в удовлетворении иска, сделав при этом несколько важных для всего банковского сообщества правовых заключений", - сказано в сообщении.

ПриватБанк Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Ранее в ПриватБанке рассказали, что подтвержденный аудитом долг связанных с олигархом Игорем Коломойским лиц и компаний составляет 212 млрд гривен.

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