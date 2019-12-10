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10 декабря • обновлено в 12:17
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"Долг не подарим": Гончарук заговорил о "газовой войне" с Россией

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук допустил возможность "газовой войны" с Российской Федерацией.

"Украина будет продолжать договариваться о газе дальше, возможно, непросто, возможно, с "газовой войной", – сообщил глава правительства на Facebook.

Однако, по его словам, Киев полностью готов к противостоянию с Москвой.

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"Наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а "Северный поток 2" не достроен", – заявил Гончарук.

Премьер-министр подчеркнул, что Украине нужен долгосрочный контракт.

"Мы отметили, что долг не подарим. Один из вариантов, который рассматриваем – долг можем принять газом", – резюмировал Гончарук.

Премьер-министр отметил, что Киев полностью готов к противостоянию с Москвой

Премьер-министр отметил, что Киев полностью готов к противостоянию с Москвой

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина готова к остановке транзита российского газа, которая возможна с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.

  • Возможная остановка транзита российского газа через Украину будет иметь негативные последствия для украинской промышленности и рядовых потребителей.

  • Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.

  • Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

  • Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.

  • "Нафтогазу" нецелесообразно отказываться от выигранных $ 3 млрд в суде против "Газпрома" ради скидки при покупке газа в России.

  • Украина не хочет "газовой войны" с Россией, но готовится к любому развитию ситуации – даже к полной остановке транзита.

  • 28 ноября в Австрии представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Они стали первыми двусторонними переговорами с 2014 года, но не были заранее анонсированы.

  • Во время переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным в Париже на саммите в "нормандском формате" обсуждался новый контракт по поставкам газа.

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Читайте все новости по теме "Поставки газа в Украину" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Темы
Поставки газа в Украину Стокгольмское решение по газу Рынок газа
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Кто это вообще? Откуда он взялся? Вдруг откуда не возьмись появился Гончарук)
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Хо Хол
Хо Хол
"Города отключат от газа: Коболев назвал еще одну опасность от остановки транзита" - ceлюки, продолжайте воевать :D
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