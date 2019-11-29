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30 ноября • обновлено в 10:49
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Есть проблемы с ЕС: в "Нафтогазе" указали на угрозу в газовом споре с Россией

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В некоторых европейских странах НАК "Нафтогаз" не сможет взыскать $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража с российского "Газпрома" из-за политической ситуации.

Такое заявление сделал в эфире радио "НВ" в пятницу, 29 ноября, исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко. Он отметил разную готовность судов в государствах ЕС рассматривать это дело.

"В Германии мы не можем, кстати, приступить к принудительному взысканию. И в Польше у нас проблемы, в Молдове у нас проблемы", – поделился Витренко.

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В "Нафтогазе" указали на угрозу ЕС в газовом споре с Россией

В "Нафтогазе" указали на угрозу ЕС в газовом споре с Россией

По его словам, в некоторых странах из-за дипломатических сложностей лучше даже не пытаться взыскать долги с России.

Витренко указал, что при выборе юрисдикций в делах о взыскании для "Нафтогаза" важен "не процесс, а результат". "В Германии те активы, которые есть, они не такие привлекательные для нас", – отметил он.

Витренко напомнил, что "Нафтогаз" уже добился ареста имущества "Газпрома" во многих странах.

"4 декабря в Амстердаме будет ключевое заседание, которое должно быть последним в отношении принудительного взыскания в Нидерландах. Там мы арестовали активы на сумму более $5,2 млрд. Этих активов достаточно, чтобы полностью взыскать долг "Газпрома", – резюмировал он.

Витренко назвал страны, в которых не удастся взыскать долг с "Газпрома"

Витренко назвал страны, в которых не удастся взыскать долг с "Газпрома"

zn.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Витренко рассказал, что Россия может выплатить Украине $3 млрд долга газом.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Стокгольмское решение по газу
Персона
Юрий Витренко
Место
Украина
Теги
Газпром НАК "Нафтогаз" газ
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Комментарии
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Помнится, было такое, что суд арестовал крымское золото скифов. У вас тогда так скакали, такими оптимистичными статьями фонтанировали. Прошло пять лет. И что? Много вам вернули?
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Коваленко Андрій
Коваленко Андрій
Kirlackaj Viola, Главное не итог,а сам срач насчет взыскания.Можно этой инфой отвлекать своих граждан от проблем насущных.Когда у правительства нет хлеба,то оно готовит зрелища или международные срачи
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2
0
Цимельман Филя
Цимельман Филя
НАФТОГАЗУ ЖИЗНИ ОСТАЛОСЬ 32 дня.Потом панихида. Не надышитеь перед смертью, но воздух попортите изрядно своей трупной воңью
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Цимельман Филя, Ха-ха!!! Для них это не вонь)))) Это биогазовые ресурсы, которыми они свою трубу наполнять будут)) У-ха-ха!!!!
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6
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну так просто не продлевайте транзит,транзит нужен раше и ЕС ну раз они такие то и хрен с ними после окончания договора на транзит Украина ничего ни кому не должна)
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