Документы Гончаренко уличили механику разграбления "Укрзалізниці" - Кушнирук

Обнародованная депутатом Алексеем Гончаренко информация относительно коррупционной схемы "Укрзализныци" объясняет причины убыточности госкомпании и раскрывает имена причастных к этому.

Об этом написал экономический эксперт Борис Кушнирук на своей странице в Facebook.

"Нардеп Алексей Гончаренко на своей странице в Фейсбуке обнародовал информацию, согласно которой "Укрзализныця" только на одном киловате тока тратила лишних 38 копеек. Согласно его данных, между коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" и "Укрзализныцей" вставили фирму-прокладку, которая те самые 38 копеек получала. По подсчетам нардепа Гончаренко получается, что бенефициары этой сделки получили 321 млн. грн. Соответственно, их переплатила государственная "Укрзализныця"", - написал Кушнирук.

Он также обратил внимание, что обнародованные Гончаренко данные указывают, что одним из авторов коррупционной схемы был Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, который ранее пролоббировал восстановления импорта электроэнергии из России в интересах собственников ферросплавных заводов.

По мнению эксперта, правоохранительные органы, наконец, должны заинтересоваться деятельностью Андрея Геруса и должен быть отстранен от "кураторства" в энергоотрасли.

"Если информация Гончаренко окажется правдивой, в конечном счете, будет ли этого достаточно, чтобы господина Геруса наконец отстранили от "кураторства" украинской энергетики? Кроме того интересно, если схема нанесения убытков "Укрзализныци" окажется реальной, то ли начнет расследовать деятельность этого господина наше доблестное НАБУ", - написал Кушнирук.

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам января-марта 2020 года "Укрзализныця" получило убыток в размере 7 млрд грн.

Кроме того, по данным Госаудитслужбы, по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО "Укрзализныця" и 24-х филиалов за период с 01.01.2018 по 30.09.2019 года выявлено нарушений на сумму 11,8 млрд грн, что негативно повлияло на финансово-хозяйственную деятельность госпредприятия.

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