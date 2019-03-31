Доходы Гройсмана за 2018 год резко сократились: появилась декларация

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2018 год.

Общая сумма начисленного дохода составила 9,4 млн грн, тогда как начисленный доход в 2017 году составил 17,1 млн грн и включал доход от отчуждения коммерческой недвижимости, передает пресс-служба Кабмина.

"В 2018 году доход состоял из заработной платы в должности премьер-министра – 443 тыс. 430 грн, доходов от предоставления недвижимого имущества (приобретенного до 2006 года) в аренду – 5 млн 198 тыс. грн и доходов от размещения средств на банковских счетах – 3 млн 731 тыс. 561 грн", - сообщает пресс-служба правительства.

В информации отмечается, что в прошлом году также не произошло изменений в перечень недвижимого имущества, которое принадлежит главе правительства.

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Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в президенты Украины Евгений Мураев умышленно не указал в своей декларации информацию о взносе в статутный капитал общества 950,9 тыс. грн.

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