Доходы "Газпрома" стремительно обвалились: что произошло

В России доходы "Газпрома" от экспорта газа по итогам второго квартала текущего года составили 8,7 млрд долларов.

Это на 38% меньше по сравнению с предыдущим кварталом, говорится в статистике платежного баланса России от Центрального банка, сообщают "Ведомости".

В частности, в первом квартале российский газовый монополист экспортировал газ на 14,1 млрд долларов.

Во втором квартале 2018 года доходы от экспорта газа составили 11 млрд долларов.

При этом пока не понятно с чем связано падение доходов от экспорта российского сырья.

"Газпром" еще не публиковал отчетность за второй квартал.

Доходы от экспорта газа по итогам второго квартала текущего года составили 8,7 млрд долларов

Напомним, что глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.

Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине и, при отсутствии новых договоров, может прекратить транзит в начале 2020 года.

​Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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