"Договорился с зелеными": глава таможни устроил тотальный разнос из-за контрабанды

Новоназначенный глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефьодов предлагает сообщать ему лично о вымогательстве, "договорняках" или скрытом бизнесе таможенников.

Об этом он написал в Facebook. В частности, он призвал писать ему в Facebook, если кто-то из сотрудников таможни потребует взятку.

"Если кто-то бегает по регионам и рассказывает, что нужно собирать деньги Нефьодову – это жулики. Сдавайте их мне. Если кто-то говорит, что "договорился с зелеными и теперь следит за растаможкой" – это мутанты. Сдавайте их Oleksiy Honcharuk (глава Офиса президента Алексей Гончарук. - Ред.), David Braun (кандидат на должность главы фракции "Слуга народа" Давид Арахамия)", – написал Нефьодов.

Он также предупредил работников таможни. "Если кто-то из моих новых подчиненных думает, что их бизнес как-то от меня скроется – вы ошибаетесь. Это лишь вопрос времени", – подчеркнул Нефьодов.

Кроме того, обратился и к представителям власти: "Если кто-то таможенникам звонит из любых органов с "советами" кого и как растамаживать – теперь мы живем по-новому и эти советы идут лесом. Коллеги, я безальтернативно ожидаю от вас ответа "извините, теперь это не работает обращайтесь со своим руководством, пусть они набирают председателя Гостаможслужбы". Если кто-то будет растамаживать то по командам других людей – будет уволен. Если кто-то на вас давит – пишите мне напрямую".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский, заслушав доклады руководителей и исполняющих обязанности руководителей областных таможен (в частности, Черновицкой, Волынской, Львовской) по борьбе с контрабандой, также поднял вопрос об их увольнении.

"У нас нет времени... У нас всего пять лет. Слушайте, это мычание уже вот тут стоит. Если можно, я думаю, что главные сложности – это люди. У меня к вам просьба: написать заявления об увольнении", – резюмировал он.

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