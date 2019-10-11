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11 октября • обновлено в 17:18
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Договорились: белорусские дорожники сэкономят Украине 80 миллионов

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Белорусские дорожники выиграли самый крупный тендер в Ровенской области и будут строить дорогу на 80 млн грн дешевле ожидаемой стоимости. В холдинге "Белавтодор-Украина" убеждены: снять негласную блокаду с белорусских предприятий, работающих в Украине, помог визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Украину.

Договорились: белорусские дорожники сэкономят Украине 80 миллионов

"11 октября 2019 года в городе Ривне подписан крупнейший на сегодня контракт в сфере дорожного строительства для белорусских предприятий в Украине. Этот контракт на строительство нового участка автодороги в Ривненской области, которая станет частью будущего проекта "Северный обход Ровно", заключенный между Службой автомобильных дорог в Ривненской области и ОАО "Дорожно-строительный трест №2, Гомель", входящим в состав холдинга "Белавтодор", - сообщает отдел связей с общественностью компании "Белавтодор-Украина".

Договорились: белорусские дорожники сэкономят Украине 80 миллионов

В тендере на строительство этой дороги, который стал самым большим из тех, что проводились в Ровенской области за все годы независимости, белорусы обошли турецкую компанию "Onur" и азербайджанскую компанию "Evrascon". И предложили самую низкую цену.

Сумма контракта составляет 745 млн 999 тыс. грн, что почти на 10% меньше ожидаемой стоимости строительства – 822 млн 467 тыс. грн, предусмотренной тендерной документацией. Таким образом, экономия для украинского бюджета составит почти 80 млн.грн.

Договорились: белорусские дорожники сэкономят Украине 80 миллионов

Начало строительства новой шестикилометровой асфальтобетонной автодороги, которая будет иметь по две полосы в каждом направлении, планируется в этом году. Ожидаемые сроки завершения работ - конец 2020 года.

Новая дорога значительно улучшит транспортную ситуацию в Ривне и Ривненском районе, позволит освободить областной центр от транзитных автомобилей, следующих по трассе М-06 со стороны Житомира и Киева в направлении Луцка, будет способствовать оживлению экономической сферы как местных территориальных общин, по территории которых будет пролегать этот путь, так и области в целом.

Договорились: белорусские дорожники сэкономят Украине 80 миллионов

В церемонии подписания контракта приняли участие председатель Ривненской областной государственной администрации Виталий Коваль, городской голова Ривне Владимир Хомко, начальник Службы автомобильных дорог в Ривненской области Петр Удовиченко, заместитель начальника по развитию дорог САД в Ривненской области Михаил Федорук, и.о. председателя Ривненской районной государственной администрации Сергей Подолин, директор ОАО "Дорожно-строительный трест №2, Гомель" Александр Петренко, директор ОАО "Дорожно-строительный трест №4, г.Брест" Игорь Шугаев, директор совместного украинского-белорусского предприятия "Белавтодор-Украина" Юрий Настенко.

Договорились: белорусские дорожники сэкономят Украине 80 миллионов

"За последние два года белорусские дорожно-строительные предприятия реализовали и реализуют полтора десятка проектов в восьми областях Украины. Мы и в дальнейшем будем наращивать свое присутствие на украинском рынке дорожного строительства", - отметили в "Белавтодор-Украина".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по приглашению пятого президента Украины Петра Порошенко в Украине зашли белорусские дорожно-строительные предприятия, объединившиеся в концерн "Белавтодор-Украина". Однако на протяжении длительного времени несмотря на репутацию белорусских государственных дорожно-строительных трастов и то, что они предлагали самые низкие цены, им не давали выигрывать крупные тендеры.

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Тема
Дороги в Украине
Персоны
Владимир Зеленский Александр Лукашенко
Место
Украина
Тег
ремонт и строительство дорог
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Мдя украинцы совсем деградировали (а все потому что стали учить поросячью мову) уже и дороги им стали строить другие … тупорылые конечно могут сказать что типа экономия - но деньги зарплата пой1дут в другую страну и еще не известно будет ли экономия ...
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Bладимир Ильич, тобі ж при бальзамуванні витягнули мозок... от і результат.
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