Добыча "Газпрома" резко рухнула: в России забили тревогу

В России добыча природного газа монополистом "Газпромом" в январе 2020 года снизилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В частности, в прошлом месяце российская компания добыла лишь 44,3 млрд кубометров, а в январе 2019 года – 47,32 млрд кубометров. Об этом свидетельствуют расчеты "Интерфакса".

Главная причина падения – неожиданно теплая погода, установившаяся на континенте. В частности, "Газпром" ожидал, что январская погода в зоне Единой системы газоснабжения будет примерно на градус холоднее, чем годом раньше.

Однако погода в первом месяце нового года оказалась самой теплой за десятилетие. Температура по ЕЭС России была примерно на 5 градусов выше, чем за последние три года.

Одновременно с этим у России упал и экспорт: с 17,55 млрд кубометров в январе 2019 года до 13,3 млрд кубометров в прошлом месяце.

Главная причина падения – неожиданно теплая погода, установившаяся на континенте

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