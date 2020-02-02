Добыча "Газпрома" резко рухнула: в России забили тревогу

В России добыча природного газа монополистом "Газпромом" в январе 2020 года снизилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
В частности, в прошлом месяце российская компания добыла лишь 44,3 млрд кубометров, а в январе 2019 года – 47,32 млрд кубометров. Об этом свидетельствуют расчеты "Интерфакса".
Главная причина падения – неожиданно теплая погода, установившаяся на континенте. В частности, "Газпром" ожидал, что январская погода в зоне Единой системы газоснабжения будет примерно на градус холоднее, чем годом раньше.
Однако погода в первом месяце нового года оказалась самой теплой за десятилетие. Температура по ЕЭС России была примерно на 5 градусов выше, чем за последние три года.
Одновременно с этим у России упал и экспорт: с 17,55 млрд кубометров в январе 2019 года до 13,3 млрд кубометров в прошлом месяце.
Главная причина падения – неожиданно теплая погода, установившаяся на континенте
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 декабря представители Украины и России начали процесс подписания документов, связанных с транзитом газа.
Российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда.
Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по газовому спору АМКУ с "Газпромом" на сумму $7,4 млрд.
30 декабря российский "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже по делу об обязательствах РФ выплатить $7,4 млрд штрафа Антимонопольного комитета.
Также 30 декабря Украина и Россия подписали договор о транзите газа сроком на пять лет. Существует возможность продления еще на 10 лет.
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подчеркнул, что первый раз в истории Украины "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати".
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