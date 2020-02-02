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2 февраля • обновлено в 14:17
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Добыча "Газпрома" резко рухнула: в России забили тревогу

3.4т
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В России добыча природного газа монополистом "Газпромом" в январе 2020 года снизилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В частности, в прошлом месяце российская компания добыла лишь 44,3 млрд кубометров, а в январе 2019 года – 47,32 млрд кубометров. Об этом свидетельствуют расчеты "Интерфакса".

Главная причина падения – неожиданно теплая погода, установившаяся на континенте. В частности, "Газпром" ожидал, что январская погода в зоне Единой системы газоснабжения будет примерно на градус холоднее, чем годом раньше.

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Однако погода в первом месяце нового года оказалась самой теплой за десятилетие. Температура по ЕЭС России была примерно на 5 градусов выше, чем за последние три года.

Одновременно с этим у России упал и экспорт: с 17,55 млрд кубометров в январе 2019 года до 13,3 млрд кубометров в прошлом месяце.

Главная причина падения – неожиданно теплая погода, установившаяся на континенте

Главная причина падения – неожиданно теплая погода, установившаяся на континенте

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Россия
Теги
Газпром Новости России
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Алени, готовимся к подорожанию ягеля, во всех его видах !
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
БоХ - в помощь !, cвын, ты собак разводи. С каждого пса сможешь получить 10-15 кубов газа. Плюс произведешь пердячего. Так и перезимуешь.
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Петров Игорь
Петров Игорь
...придется унитазникам всерьез взяться за новый стартап: заправлять для китайцев одноразовые зажигалки.
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Петров Игорь, это ты так о своих дальневосточных согражданах, казачок зас.анный ? Ставить Р или Л вместо точки реши сам.
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Петров Игорь, а где xoxлы будут брать газ для китайских зажигалок? Чистить унитазы им привычнее.
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Хорошо, что xoxлы построили самую мощную промышленность в Европе.
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