До уровня ЕС: названо условие повышения зарплат украинцев

В Украине средняя зарплата может достигнуть европейского уровня в результате развития экономики, а для этого стране необходим приток иностранных инвестиций.

"Они (инвестиции. – Ред.) создают рабочие места, без создания рабочих мест, без увеличения производительности труда не может быть увеличения зарплаты", – сообщил украинский предприниматель и соучредитель общественного объединения "Нова країна" Валерий Пекар в комментарии "Апострофу".

По его словам, основными источниками инвестиций в украинскую экономику являются сбережения украинцев и иностранные вложения.

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При этом Пекар отмечает, что и население, и зарубежный бизнес отказываются инвестировать средства в Украину из-за плохого бизнес-климата.

"В глобальном рейтинге экономической свободы Украина занимает 150 место... В то же время на радарах инвесторов есть первые полсотни стран, они в них и инвестируют. Кто будет вкладывать в страну, которую отбросило на 150 место экономической свободы?" – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украине предрекли резкий рост экономики.