До уровня ЕС: Минфин предложил взвинтить акциз на сигареты

Министерство финансов предложило повысить акциз на сигареты в Украине.

Текст законопроекта "О внесении изменений в статью 221 Налогового кодекса Украины относительно особенностей налогообложения табачных изделий" опубликован в пресс-службе Минфина.

Законопроект разработала рабочая группа при министерстве по внедрению фискального механизма запрета продажи сигарет ниже суммы налогов.

Инициатива должна приблизить украинское законодательство до норм ЕС по ставкам акцизов на табачные изделия. Проект предусматривает применение коэффициента 1,4 к минимальному акцизному налоговому обязательству с сигарет в случае установления цен ниже 1,65.

"Введение данного механизма уменьшит продажу сигарет по заниженным ценам, который сейчас происходит в Украине. Также это улучшит здоровую конкуренцию для всех игроков на рынке. Кроме того, Украина выполняет свои обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, в частности, введение минимального акцизной нагрузки на табачные изделия", – отметили в Минфине.

Как сообщал "Обозреватель", ранее сообщалось, что законопроект Минфина приведет к повышению цены на самые дешевые сигареты до 26,8 грн против 18-22 грн.