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МирСпорт

/Новости экономики

"До Польши – 50 лет": Украине указали на ухудшение экономики

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В Украине в 2019-м году замедлится рост экономики до 2,7%. При сохранении существующих темпов стране понадобится 50 лет, чтобы достичь уровня доходов сегодняшней Польши.

Как говорится в пресс-релизе Всемирного банка, темпы экономического роста в нашей стране остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран.

Так, после 16% совокупного сокращения экономики в 2014-2015 годах, экономический рост возобновился до уровня 2,4% в 2016-2017 годах и 3,3% - в 2018 году, пояснили эксперты.

Отмечается, что по уровню ВВП на душу населения, Украина остается одной из беднейших стран региона, то есть находится на уровне Молдовы, Армении и Грузии.

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"ВВП Украины на душу населения по паритету покупательной способности, примерно в три раза ниже, чем в Польше, несмотря на аналогичный уровень доходов в 1990 году", - говорится в докладе.

ВВП Украины

ВВП Украины

MilitaryArms.ru

По словам директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен, чтобы ускорить темпы роста экономики – Украине необходимы:

  • создание рынка земель сельскохозяйственного назначения;

  • разделение естественных монополий в энергетическом секторе;

  • усиление управления в государственных банках;

  • достижение прогресса в борьбе с коррупцией и обеспечение финансовой стабильности.

Теперь же доверие инвесторов сдерживается неравномерным прогрессом в реализации реформ, неопределенностью, связанной с выборами, и высокой стоимостью заимствований.

Если ключевые реформы будут продвигаться вперед, ожидается, что экономический рост может достичь отметки 3,4% в 2020 году и 3,8% в 2021 году, отметила Кахконен.

"В случае промедления с реформами, рост экономики может замедлиться до уровня ниже 2%, поскольку уверенность инвесторов ухудшается, а макроэкономическая уязвимость - усиливается", - предупредили во Всемирном банке.

Как сообщал OBOZREVATEL, еврооблигации Украины за последние сутки подешевели на 0,1-1% в зависимости от срока погашения, поскольку инвесторы негативно отреагировали на первые назначения президента Владимира Зеленского.

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Место
Украина
Теги
ВВПУкраинаВсемирный банк
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
К сож.да.Просрали Крым и Донбасс.самыи нищие в Европе.спросите у Кравчука.
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CARGO 100
CARGO 100
"До Польши – 50 лет" ... Именно поэтому миллионы украинцев-заробитчан плюнули на "лета" и переходят на единицу измерения - километры, как на западе, так и на востоке этого недогосударства ...
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
ну как же так, вислоухие? Вроде, и памятники все завалили, и сортиры в сине-ссаные цвета покрасили, а перемога все не наступает. Надо еще в кастрюлях повыше поскакать, обязательно поможет.
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