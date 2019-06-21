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До миллиарда в год: юрист раскрыл "ошибку" отмененного указа Зеленского

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Отмена президентом Владимиром Зеленским обязательного минимального 1% нотариального сбора при продаже недвижимости приведет к недополучению местными бюджетами минимум миллиарда грн в год.

Такое заявление на странице в Facebook сделал юрист, председатель ОО "Реформы против коррупции" Анатолий Родзинский. При этом точную сумму он назвать не смог, объяснив это тем, что не имеет доступа к официальной статистике о суме совершенных нотариальных сделок с недвижимостью за 2018 год.

"До этого момента нотариусы "неофициально" делали скидки крупным или постоянным клиентам и оформляли им сделки до 0,5%. Меньше просто не могли, потому что из-за установленного минимума в 1% нотариус был обязан заплатить с него 22% ЕСВ и 18% подоходного налога", – написал Родзинский.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

capital.ua

Как пояснил он, таким образом в 1% за нотариальное переоформление было заложено 0,22% ЕСВ в пенсионный фонд на выплату пенсий и 0,18% подоходного налога с физических лиц, "который почти полностью идет местным бюджетам и является одним из основных источников их наполнения".

При этом, по словам юриста, компенсаторов этих потерь пенсионному фонду и местным громадам предоставлено не было.

"Теперь же нотариусы будут показывать "официальную" цену нотариальных услуг в 100 гривен, а все остальное брать "мимо кассы" без уплаты налогов, тем более что еще одним указом Зеленский отменил "лимит кассы" и теперь торговые предприятия не будут нести выручку в банки, а например, будут хранить ее в долларах", – добавил Родзинский.

Он также указал на то, что теоретически исправить эту ситуацию мог бы премьер-министр Владимир Гройсман, однако, очевидно, проблема нехватки денег будет решаться уже новым премьером в конце года.

До миллиарда в год: юрист раскрыл "ошибку" отмененного указа Зеленского

Скриншот

Напомним, 20 июня глава Украины Владимир Зеленский отменил более 150 указов, выданных его предшественниками, первыми тремя президентами Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко, а также экс-президентом Виктором Януковичем.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июня Зеленский также подписал первый закон – об отпусках для усыновителей детей-сирот.

Документ установил, что в случае усыновления ребенка одному из супругов предоставляется 56-дневный оплачиваемый отпуск без учета праздничных и нерабочих дней.

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Славу уронили
Славу уронили
Очевидно, что ЗЕ пытается хоть что-то сделать для своих сограждан, опасаясь взрыва пуканов укрофашистов. В таком случае ему лучше заручится поддержкой у мощной страны которая находится не за океаном. Ну которая сможет перебросить боевой спецназ в Куив за пару часов... И это не Франция и не Германия.
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Славу уронили
Славу уронили
Российский спецназ сможет по видом украинской полиции или нацгвардии сможет ликвидировать не только саму угрозу в считанные часы, но и источник этой угрозы от Потрошенко до Тимошенко.
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Румянцева Сюзанна
Румянцева Сюзанна
Мoя искрeнняя блaгодapноcть вcем тeм, кто пoказал мнe этoт чyдo-cайт MEMEVICIO.COM/ddpbhj Пpосто пpoйдя пpостoй oпрoс пoлyчилa пoчти полyгодовую зарплaтy)) Пользyйтeсь, покa eще ecть возмoжнocть=)
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