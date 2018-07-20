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МирСпорт

До кризисного уровня: в Украине подскочили цены на автогаз

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В Украине средняя стоимость автогаза приблизилась к отметке в 14 гривен за литр – кризисному уровню конца лета 2017 года.

В частности, за последние дни сети АЗС подняли стоимость топлива до 30 копеек за литр, сообщает Enkorr.

АЗС Shell, WOG, "БРСМ-Нафта", "Кворум", "Фактор" и "Род-Ник" повысили цены на 14–30 копеек за литр.

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В сети ОККО автогаз подорожал на 16 копеек, а в AMIC – на 24 копейки за литр.

На станциях "Автотранс", "Надежда", Chipo и "Нефтек" топливо прибавило в цене 10 копеек за литр.

Напомним, в сентябре 2017 года стало известно, что Антимонопольный комитет Украины возбудил дело в отношении сговорившихся участников рынка сжиженного газа. И хоть компании пытались убедить в том, что на рост цен на автогаз повлияли объективные факторы, ведомство доводам не поверило и пообещало наказать виновных.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате АМКУ оштрафовал операторов автозаправочных станций более чем на 40 млн гривен за согласованное повышение цен на сжиженный газ.

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Тема
АЗС
Место
Украина
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