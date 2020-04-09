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9 апреля • обновлено в 16:46
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До конца апреля в Украине подорожает хлеб

1.7т
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В Украине до конца апреля может подорожать хлеб из-за роста стоимости муки на 20%.

Об этом сказано в сюжете "5 канала". Отмечается, что заявления о подорожании главного продукта украинцев пока звучат от производителей не публично.

При этом в Украине дорожает пшеница, а следовательно цена на хлеб может вырасти уже в ближайшие недели.

Первыми о подорожании две недели назад заговорили в ассоциации, объединяющей производителей муки и хлеба. Говорят: причина в росте цен на зерно, которое массово идет на экспорт.

"К сожалению, будет расти цена на хлеб. Цена на зерно увеличилась на 10-12%. В себестоимости муки 90% – это цена зерна", – пояснил директор Союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский.

При этом некоторые киоски в Киеве уже предупреждают покупателей о росте цен на хлеб.

"Батон такой – 12,80. Украинский – 18,40. Цены подорожают", – сообщила продавщица одного из ларьков с хлебом.

Уже до конца этого месяца хлеб таки подорожает, подтверждают на предприятиях. Прогнозируют, что за буханку украинцы будут платить больше на 10-15%. Таким образом, в среднем одна булка хлеба будет стоить на 2 грн дороже.

По словам руководителя одного из предприятий, от резкого скачка пока спасают стабилизация курса гривны и поставки муки на заводы из государственных запасов по фиксированным ценам.

"Подорожание хлеба напрямую связано с ростом цен на муку на 20%. А в себестоимости хлеба мука составляет 40%. Если такая тенденция будет сохраняться, то с конца апреля цены на хлеб могут вырасти на 10-15%", – сообщил президент ООО "Хлебные инвестиции" Юрий Трындюк.

Хлеб подорожает

Хлеб подорожает

АиФ

Подорожание может быть на 10-12% и не более, реагируют в Минэкономики. Ведь именно так обесценилась гривна. Остальное – это нажива во время кризиса. В ведомстве пообещали, что цены на социальные продукты, среди которых и хлеб, будет контролировать правительство и Антимонопольный комитет.

"Если это будет подтверждено расчетами, а Антимонопольный комитет постоянно делает запросы, то это примется во внимание. Если повышение будет большим и с целью заработка – то соответствующие меры будут..." – рассказал заместитель министра экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, овощи борщового набора с 27 марта по 2 апреля подорожали на 2%, при этом ажиотаж ослаб.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Цены на продукты
Место
Украина
Теги
продукты цены
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