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МирСпорт

/Новости экономики

До и после Крыма: в России показали, на сколько рухнули зарплаты

2.3тЧитать материал на украинском

Средняя зарплата в Российской Федерации за последние пять лет обвалилась на 27%.

В частности, в 2014 году до оккупации Крыма и Донбасса россияне в среднем получали 876,4 доллара или 29,5 тысячи рублей (по курсу 33,7 рубля за доллар), свидетельствуют данные Twitter-канала Ешкин Крот‏.

При этом в 2019 году показатель средней зарплаты в России упал до 640,5 доллара или 42,5 тысячи рублей (по курсу 66,5 рубля за доллар).

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"46% россиян считают, что Россия движется по неверному пути. Это максимум за 13 лет", – сообщил автор публикации.

При этом он отметил, что пять лет назад так считали лишь 37% опрошенных.

"А ещё пять лет назад официальная средняя зарплата в долларовом эквиваленте была на ≈ 27% выше, чем сейчас", – говорится в сообщении.

До и после Крыма: в России показали, на сколько рухнули зарплаты

Twitter Ешкин Крот‏

До и после Крыма: в России показали, на сколько рухнули зарплаты

Как сообщал OBOZREVATEL, в России предложили взыскать с Киева компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины. В частности, с соответствующим заявлением выступил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. При этом глава российского парламента назвал "аннексией" период нахождения Крыма в составе Украины.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
А дедуганы в Педерашке хер без соли доедают, давай Козлопутин, дави пидарашенское быдло, это у тебя хорошо получается, многоходовочник дырозадый. Все кацапы, вы - пидары, гы-гы-гы!
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Какой то ...крот..Что за мурло? А почему не на 50?Не на 100?У меня лично зарплата выросла за 4 года процентов на 70....а цены выросли проуентов на 30.
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Это ещё не «камни с неба», это только «песок на зубах».
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