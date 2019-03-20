До и после Крыма: в России показали, на сколько рухнули зарплаты

Средняя зарплата в Российской Федерации за последние пять лет обвалилась на 27%.

В частности, в 2014 году до оккупации Крыма и Донбасса россияне в среднем получали 876,4 доллара или 29,5 тысячи рублей (по курсу 33,7 рубля за доллар), свидетельствуют данные Twitter-канала Ешкин Крот‏.

При этом в 2019 году показатель средней зарплаты в России упал до 640,5 доллара или 42,5 тысячи рублей (по курсу 66,5 рубля за доллар).

"46% россиян считают, что Россия движется по неверному пути. Это максимум за 13 лет", – сообщил автор публикации.

При этом он отметил, что пять лет назад так считали лишь 37% опрошенных.

"А ещё пять лет назад официальная средняя зарплата в долларовом эквиваленте была на ≈ 27% выше, чем сейчас", – говорится в сообщении.

Twitter Ешкин Крот‏

46% россиян считают, что Россия движется по неверному пути ("Левада", февраль 2019). Это максимум за 13 лет.



Для сравнения: пять лет назад так считали лишь 37% опрошенных. А ещё пять лет назад официальная средняя зарплата в долларовом эквиваленте была на ≈ 27% выше, чем сейчас pic.twitter.com/L2EzdgUGfi — Ёшкин Крот (@yoshkinkrot) 19 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России предложили взыскать с Киева компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины. В частности, с соответствующим заявлением выступил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. При этом глава российского парламента назвал "аннексией" период нахождения Крыма в составе Украины.

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