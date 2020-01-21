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21 января • обновлено в 17:39
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Макс Баринов
Макс Баринов
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До чего Пушилин довел "ДНР"? Людям уже жить не на что!

2.3т

В конце прошлого года в "ДНР" сообщили о том, что все долги по зарплатам были выплачены и задержек по зарплате больше не повториться.

Однако, состояние выплат зарплат на самом деле является следующим — в конце декабря выплатили 70% за ноябрь, остальное даже не обещают! Работники жалуются, что "жить не на что, приходится занимать у работающих пенсионеров, чтобы протянуть до конца месяца". При этом, важно понимать, зарплаты на таких производствах в "ДНР" абсолютно не сопоставимы с украинскими и, тем более, российскими.

Например, в ЕКХП з/п монтажника пятого разряда — 8-10 тысяч рублей, сварщика — 12 тысяч рублей (4 тыс 700 грн. – ред); в РФ аналогичные профессионалы получают 50-70 тысяч рублей (20-27 тыс грн). В среднем о повышении зарплат не то что речи не идет, руководство просто смеется в лицо трудягам.

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Молодежь и специалисты среднего возраста, работающие сегодня на заводе, планируют дождаться весны и уехать на заработки. Говорят, перспектив в Енакиево уже нет. ЕМЗ и ЕКХП находятся в критической ситуации. Алчевский меткомбинат, например, за прошедшую неделю производил 5 тысяч тонн металла в сутки. ЕМЗ — 100 тонн. Как будет в ближайшее время, неизвестно. Сообщают, что почти все металлургические и химические предприятия под руководством ВнешТоргСервиса (ВТС) работают на 20% мощности.

Специалисты ЕКХП разочарованы, обозлены и действительно планируют покидать свои рабочие места на предприятиях в ближайшее время. Многие уже уехали летом — во время массовых отмен выплат премий "из-за падения производства".

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Рабочие отмечают, что нужны кардинальные перемены в управлении экономикой предприятий. Важно улучшить сбыт продукции, поставку сырья (только после признания). В чьи-то карманы уходят миллиарды, а в "республики" доходят крохи, да и тех сегодня пытаются лишить. На данный момент, по мнению сотрудников, ВТС — это государство в государстве, беззаконие.

На регулярных собраниях представителям системы управления приходится врать и давать обещания, которые выполнить они не в силах. Людям попросту не могут оплатить их труд. И сегодня каждому, некогда идейному человеку, с издевкой напоминают о "русской весне" проукраински настроенные жители.

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Автор
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Тема
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Место
Украина Донецк
Теги
цены в ЛДНР в ДНР подорожали продукты Новости ДНР ДНР
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Козачок Юрий
Козачок Юрий
они ж хотели па багатому и визжали путин приди так что ныть то за что боролись то и имеют
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Рабочие то в курсе мрий Баранова?)))
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