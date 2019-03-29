До $6000: биткоину предрекли резкий рывок

Биткоин может подорожать до 6000 долларов, если в течение ближайшего времени криптовалюта сможет удержаться на уровне выше 4000 долларов.

Биткоин будет торговаться преимущественно в зеленой зоне ближайшие две недели. За это время он не только сможет укрепить свои фундаментальные позиции, но и получит шанс вплотную приблизиться к психологической отметке, сообщают IaftNews.

"Если данный рубеж будет преодолен, то "быки" смогут одержать окончательную победу над "медведями", которые в течение длительного времени диктовали свои условия рынку", – отмечают эксперты.

По словам аналитика и бизнесмена Тома Ли, драйвером агрессивного роста криптовалюты в ближайшее время станет выход инвесторов из традиционных активов.

"Игроки рынка станут продавать доллар и усилят покупки виртуальных валют, которые, по их мнению, уже зарекомендовали себя в качестве надежной формы сохранения капитала", – резюмировал он.

Ранее стоимость биткоина обвалилась до минимальной с октября 2017 года. С того момента популярная криптовалюта потеряла еще около 2000 долларов. С небольшими отклонениями курс биткоина планомерно снижался с начала 2018 года, пока не достиг психологической для рынка отметки – годового минимума.

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году. Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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