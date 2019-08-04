До 50 тысяч: зарплаты нардепов предложили радикально повысить

Зарплаты народных депутатов Украины нового созыва необходимо повысить в 2-3 раза для "элементарного обеспечения их потребностей".

Такое мнение высказал в эфире ObozTV бывший заместитель главы Центральной избирательной комиссии Андрей Магера. По его словам, такие меры позволят предотвратить коррупцию в Верховной Раде.

"Я думаю, что зарплата народного депутата должна меняться в сторону увеличения. Если же мы хотим, чтобы народный депутат заглядывал кому-то в рот и ждал каких-то взяток за решение или депутатский запрос, то мы можем ничего не менять", – отметил бывший замглавы ЦИК.

По мнению Магеры, для того, чтобы народный избранник чувствовал себя материально независимым, он должен получать "хотя бы 50-60 тыс. грн".

"Когда зарплата ниже уровня элементарного обеспечения потребностей этого народного депутата, то он будет искать другие источники дохода. Хорошо, если он будет преподавать – это не запрещено законом. А если он начнет втихаря заниматься адвокатской деятельностью или медицинской практикой или еще чем-то – будут возникать проблемы", – предупредил он.

24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

народные депутаты в Верховной Раде 9-го созыва будут получать заработную плату в зависимости от занимаемой должности. Спикер Верховной Рады получит 23 232 грн, первый заместитель главы парламента 22 264 грн, заместитель главы парламента 21 296 грн, глава комитета Рады – 20 238 грн, первый заместитель и заместитель главы комитета – 19 940 грн, член комитета 19 360 грн.

депутат Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Андрей Помазанов ранее предлагал повысить зарплаты народных депутатов до 10 тыс. евро.

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