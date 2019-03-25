Неожиданный разворот курса: экономист дал прогноз по биткоину

Курс биткоина имеет предпосылки для того, чтобы повторить свой рекорд стоимости в 20 тыс. долларов.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV экономист Евгений Невмержицкий. По его словам, рынок криптовалют уже прошел свою нижнюю отметку.

"В течение последних трех месяцев весь рынок криптовалют был немного меньше 100 млрд долларов. Это была нижняя точка рынка криптовалют, сейчас рынок примерно 138 млрд долларов. Капитализация самого биткоина составляет 70 млрд долларов и курс около 4 тыс. долларов", – рассказал экономист.

Невмержицкий отметил, что на сегодняшний день колебания биткоина не очень значительны, и предположил, что криптовалюта будет в дальнейшем восстанавливаться.

Эксперт напомнил, что верхний предел, которого достигал биткоин в начале 2018 года, был 20 тыс. долларов.

На вопрос, может ли повториться такой скачок курса, Невмержицкий ответил: "Конечно, это законы фондового рынка, которым подчиняется биткоин. Не создана ни одна криптовалюта, которая хотя бы приблизилась к капитализации биткоина. Биткоин является по-настоящему независимой криптовалютой, разделенной базой данных, которая никем конкретно не контролируется. Даже группа лиц, даже государства и финансовые институции не могут влиять на курс путем вмешательства… Есть все основания для дальнейшего роста популярности".

По его словам, "есть все основания для возвращения к показателям, которые были".

"В последний год цена довольно долго была на уровне 3 тыс. долларов, сейчас на уровне 4 тыс. Это означает, что в более-менее длительной перспективе сейчас стоит его покупать", – заключил экономист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году.

Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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