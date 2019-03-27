Украинцам раздадут тысячи: как заработать на субсидии

Выплата субсидий – это хорошая мотивация и эффективный стимул украинцев вернуть себе сэкономленные средства в виде "живых" денег. Так гражданин может заработать до 20-30% от общей суммы социальных выплат.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал старший консультант по вопросам соцзащиты населения Института местного развития Антон Левицкий. Он добавил, что экономить на отоплении можно благодаря замене котлов, утеплению окон в доме и т. д.

"Когда люди получают деньги, они думают, что нужно сэкономить или что-то сделать для энергосбережения в доме, чтобы в дальнейшем меньше платить. Субсидия будет постоянной цифрой, а вот потреблением можно управлять. Это очень большой эффект, потому что Украина до сих пор остается страной с самым неэффективным потреблением ресурсов. Однако сейчас появляются очень эффективные стимулы экономии на отоплении. Утеплив дом, поставив генераторы, можно заработать живые деньги. Думаю, до 20-30% от размера субсидии – это возможная сумма", – сказал он.

В Украине за последний год количество семей, получавших субсидии, уменьшилось, объяснил эксперт. Он назвал это хорошим знаком.

"Пик государственных субсидий был как раз ровно год назад. Тогда 6,5 млн семей получали социальные выплаты, а сейчас около 4 млн. Когда этот механизм субсидий внедрялся, резко росли тарифы, то правительство сделало очень простые шаги. Надо было помочь всем, кто нуждается, но времени разбираться, у кого есть возможность платить, а у кого нет, не было. Поэтому максимально упростили условия. Сейчас, когда наработанные все технологии, ввели разумные ограничения. Это хороший знак", – уточнил Левицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, число субсидиантов сокращается из-за роста доходов и ужесточения правил. Зарплаты за последний год выросли на 19,4%, а пенсии – на 8,3%. Также сократили нормы потребления газа, ввели ограничения по максимальной площади жилья, из которой украинцы имеют право претендовать на "коммунальные скидки". Все это позволило в итоге, не меняя формулу, сократить число субсидиантов.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуков смотрите ежедневно по будням в 16.30 на ObozTV.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!