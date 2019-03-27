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Украинцам раздадут тысячи: как заработать на субсидии

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Выплата субсидий – это хорошая мотивация и эффективный стимул украинцев вернуть себе сэкономленные средства в виде "живых" денег. Так гражданин может заработать до 20-30% от общей суммы социальных выплат.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал старший консультант по вопросам соцзащиты населения Института местного развития Антон Левицкий. Он добавил, что экономить на отоплении можно благодаря замене котлов, утеплению окон в доме и т. д.

"Когда люди получают деньги, они думают, что нужно сэкономить или что-то сделать для энергосбережения в доме, чтобы в дальнейшем меньше платить. Субсидия будет постоянной цифрой, а вот потреблением можно управлять. Это очень большой эффект, потому что Украина до сих пор остается страной с самым неэффективным потреблением ресурсов. Однако сейчас появляются очень эффективные стимулы экономии на отоплении. Утеплив дом, поставив генераторы, можно заработать живые деньги. Думаю, до 20-30% от размера субсидии – это возможная сумма", – сказал он.

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В Украине за последний год количество семей, получавших субсидии, уменьшилось, объяснил эксперт. Он назвал это хорошим знаком.

Украинцам раздадут тысячи: как заработать на субсидии

"Пик государственных субсидий был как раз ровно год назад. Тогда 6,5 млн семей получали социальные выплаты, а сейчас около 4 млн. Когда этот механизм субсидий внедрялся, резко росли тарифы, то правительство сделало очень простые шаги. Надо было помочь всем, кто нуждается, но времени разбираться, у кого есть возможность платить, а у кого нет, не было. Поэтому максимально упростили условия. Сейчас, когда наработанные все технологии, ввели разумные ограничения. Это хороший знак", – уточнил Левицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, число субсидиантов сокращается из-за роста доходов и ужесточения правил. Зарплаты за последний год выросли на 19,4%, а пенсии – на 8,3%. Также сократили нормы потребления газа, ввели ограничения по максимальной площади жилья, из которой украинцы имеют право претендовать на "коммунальные скидки". Все это позволило в итоге, не меняя формулу, сократить число субсидиантов.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуков смотрите ежедневно по будням в 16.30 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Антон Левицкий
Место
Украина
Теги
субсидиигаз
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