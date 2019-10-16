Чтобы пенсионеры не обижались: в Раде предложили резко урезать зарплаты нардепов

В Верховную Раду Украины внесен законопроект о снижении зарплат народных депутатов до среднего уровня по стране.

Об этом рассказал в эфире ObozTV автор инициативы, депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. По его словам, зарплаты народных избранников должны снизиться в три раза.

"Я внес законопроект относительно уменьшения зарплаты народного депутата. Сегодня у народного депутата зарплата фактически 63 тыс. грн. 28 тыс. грн – это зарплата с вычетом налогов. Еще 35 тыс. грн он получает с учетом так называемых "депутатских". Это на расходы – бумага, канцтовары, на конверты, на дорогу – что угодно", – рассказал Гончаренко.

"Эти деньги не облагаются налогом и за них не надо отчитываться. Ты можешь не покупать ничего, положить 35 тыс. грн в карман и все. Фактически, депутат получает 63 тыс. грн. Есть еще на помощников отдельный фонд, но это люди, они работают", – отметил он.

По словам нардепа, такая зарплата депутата на фоне минимальной пенсии в Украине 1672 грн "вызывает у людей чувство социальной несправедливости".

"Я внес законопроект, чтобы зарплата народного депутата была такая же, как и средняя по стране – 10 тыс. грн плюс 10 тыс. грн "депутатских", – заявил он.

Как объяснил Гончаренко, в "депутатские" деньги входят затраты на поездки по Украине. В то же время, заграничная командировка от Верховной Рады оплачивается отдельно и к зарплате не имеет отношения.

"Нам говорят – много депутатов, надо 300 депутатов, чтобы сэкономить. Так не надо ничего ждать – давайте сейчас уменьшим в три раза зарплату народного депутата и уменьшим затраты по этой статье", – заявил политик.

При этом нардеп отметил, что поданный им законопроект "пока не идет на рассмотрение в сессионный зал".

rada.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

первая зарплата депутатов новой Верховной Рады Украины составила в среднем около 43 тыс. грн.

бывший замглавы Центральной избирательной комиссии Андрей Магера ранее призывал повысить в 2-3 раза зарплаты народных депутатов нового созыва для "элементарного обеспечения их потребностей".

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