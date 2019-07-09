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В "ДНР" захотели запустить поезда в Россию уже в 2019 году

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"Министр транспорта" так называемой Донецкой народной республики Дмитрий Подлипанов заявил, что уже в 2019 году может быть запущено железнодорожное сообщение с городами России.

"Сейчас совместно с российскими коллегами прорабатывается данная возможность", – сообщил Подлипанов, передают "Новости Донбасса".

По его словам, сейчас проводится работа по подготовке персонала, а также материальной базы для осуществления пассажирских перевозок.

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"При успешном исполнении всех запланированных мероприятий и соблюдении условий договоренностей запуск железнодорожного сообщения с Россией планируется открыть в текущем году", – отметил Подлипанов.

На сегодняшний день из подконтрольных "ДНР" населенных пунктов ходит поезд до приграничной российской станции "Успенская".

Сейчас проводится работа по подготовке персонала, а также материальной базы

Сейчас проводится работа по подготовке персонала, а также материальной базы

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года.

Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

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Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Вот ещё один результат т.н. блокады ! Надо уже определится, Донбасс - это Украина или пусть идёт лесом ? Кто попытается ответить для себя, не забывайте этот опыт Россия может продолжить, поскольку он удачен, а значит других регионов это тоже коснётся. Путин конечно лопух, но аппаратура, имеется ввиду и пропаганда, и подкуп, и армия - при нём !
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Молодцы .
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Игорь Анатольевич, у этих молодцов денег нет, чтобы в Россию ездить, поскольку Россия своих не бросает, а обрекает на голодное существование ! Ты готов стать молодцом в таких условиях ?
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