В "ДНР" захотели запустить поезда в Россию уже в 2019 году

"Министр транспорта" так называемой Донецкой народной республики Дмитрий Подлипанов заявил, что уже в 2019 году может быть запущено железнодорожное сообщение с городами России.

"Сейчас совместно с российскими коллегами прорабатывается данная возможность", – сообщил Подлипанов, передают "Новости Донбасса".

По его словам, сейчас проводится работа по подготовке персонала, а также материальной базы для осуществления пассажирских перевозок.

"При успешном исполнении всех запланированных мероприятий и соблюдении условий договоренностей запуск железнодорожного сообщения с Россией планируется открыть в текущем году", – отметил Подлипанов.

На сегодняшний день из подконтрольных "ДНР" населенных пунктов ходит поезд до приграничной российской станции "Успенская".

Сейчас проводится работа по подготовке персонала, а также материальной базы

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года.

Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

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