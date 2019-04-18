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"Дно достигнуто": что будет с биткоином

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Эксперты считают, что цена биткоина уже достигла дна и рынок криптовалют готов к следующей волне роста.

За последние две недели виден сильный всплеск транзакций в блокчейне, что оценивается как накопление сил крупными игроками для очередного толчка курса вверх, передает Stockmaks.

По предварительным данным, на счетах держателей биткоинов накопилось около 800 млн долларов в цифровом активе.

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По словам аналитиков, на старте нового зарождающегося импульса "биткоин-киты" не хотят пропустить момент для входа в рынок.

Для других участников рынка это может стать серьезным сигналом на долгосрочную перспективу.

"Дно достигнуто": что будет с биткоином

Ранее стоимость биткоина обвалилась до минимальной с октября 2017 года. С того момента популярная криптовалюта потеряла еще около 2000 долларов. С небольшими отклонениями курс биткоина планомерно снижался с начала 2018 года, пока не достиг психологической для рынка отметки – годового минимума.

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году. Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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Тема
Криптовалюты
Место
Украина
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