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27 марта • обновлено в 10:49
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Дубилет поставил точку в вопросе его возвращения в Кабмин

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Бывший министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что не намерен входить в состав правительства.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу, 27 марта. По его словам, теперь он будет заниматься бизнесом.

Дмитрий Дубилет

Дмитрий Дубилет

Фокус

"По поводу моих дальнейших планов. В состав Кабмина я входить не буду. При этом я хочу довести до конца часть проектов из топ-50 (это проекты, которые вела команда прошлого правительства - Ред.). Буду ими заниматься извне – благо, опыт внедрения iGov в качестве волонтера есть. Сейчас возвращаюсь в родную стихию – в бизнес", – написал Дубилет.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет собрал 50 проектов, которые команда прошлого правительства воплотила или планировала воплотить.

Эпидемия коронавируса может стать важнейшим катализатором для революционной экономической реформы в Украине. Об этом написал в среду, 18 марта, экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

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Автор
Андрей Довгань
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