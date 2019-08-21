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Дмитрий Черкасов (блогер)
Дмитрий Черкасов (блогер)
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Как Пушилин дерибанит российскую гуманитарку

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На фоне "дерибана" власти и интересов в "ДНР" сложилась огромная гуманитарная проблема, из-за которой, страдает исключительно мирное население временно оккупированной территории Донбасса.

Не так давно, Россия отправила на Донбасс 85-ый гуманитарный конвой, для поддержки жизнеспособности людей, которые в этом "нуждаются". Только вот для этой категории населения осталось только то, что не смогла толкнуть "народная власть". Для сравнения, жители "ДНР" получили всего лишь 20% от положенного им.

Куда ушла остальная "помощь"? Я думаю, вы хотите знать об этом.

На территории "республики" процветает подпольный продуктовый синдикат, руководителем которого является "министр промышленности и торговли" Эдуард Арматов, а "крышует" его бизнес глава "ДНР" Д.Пушилин.

"Министр промышленности и торговли" Эдуард Арматов

"Министр промышленности и торговли" Эдуард Арматов

Деловой Донбасс

В связи с этим, остальные 80% от положенной вам гуманитарной помощи, попадает на прилавки "Первого республиканского" супермаркета, который принадлежит Пушилину, в результате чего, вы покупаете эти товары. В связи с этим, у ваших "руководителей" 100% прибыль, а на фоне этого. С каждым днём, лица у них растут всё шире и шире.

Вас это не бесит? Те, кто подбивал вас на популяризацию “русского мира” и обещал беззаботную жизнь сейчас опустился до того, что забирает у вас товары первой необходимости и продаёт вам в три дорога.

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На фоне этого в "республике" участились проверки со стороны России. Они просчитали эту коррупционную схему, которую глава "ДНР" прикрывает, и дали понять, что больше не стоит ждать помощи.

Сколько международных фондов помогали вам? А где они сейчас? Пушилин лично занимается дележкой гуманитарной помощи, которая направляется из Российской Федерации, и без его личного присутствия ни одна машина не вскрывается. Под его чутким руководством происходит "дерибан", кому сколько положено, свой бизнес нужно подымать.

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Автор
Дмитрий Черкасов (блогер) Дмитрий Черкасов (блогер)
Темы
Гуманитарный конвой России контрабанда Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Денис Пушилин
Место
Украина Донецк
Теги
ДНР Новости ДНР Донбасс Новости Крыма Новости Донбасса Новости России
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