Для Верховной Рады купят 14 Toyota Camry за 12 млн гривен

Автобаза управления делами Верховной Рады приобретет 14 автомобилей Toyota Camry за 12,6 млн гривен.

Об этом говорится в тендере, опубликованном на сайте "Госзакупки онлайн". Организаторы тендера ожидают предложений до 5 октября, а затем начнутся торги со снижением цены – на 63 тысячи гривен за "шаг".

Какие автомобили нужны в Раду

10 Toyota Camry черного цвета с бензиновым двигателем объемом 2,5 литра и с салоном черного цвета

3 автомобиля черного цвета с салоном черного цвета и один автомобиль с салоном бежевого цвета (другой комплектации).

Конфигурация Toyota Camry dzo.com.ua

Конфигурация Toyota Camry dzo.com.ua

Конфигурация Toyota Camry dzo.com.ua

Конфигурация Toyota Camry dzo.com.ua

Средняя стартовая стоимость автомобиля составляет 900 тыс. гривен, тогда как у официального дилера стоимость Toyota Camry в стандартной конфигурации составляет 794,2 тыс. гривен.

Стоимость Toyota Camry на официальном сайте. toyota.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, компания "Укрзалізниця" вместо ремонта дизель-поезда приобрела два лимузины Audi А8 Long стоимостью в 4,5 млн грн каждый.

В мае 2020 года "Криворожский психоневрологический интернат" заказал у компании "Восток-Фарм" препарат "Метотрексат" вдвое дороже от больницы и цен в аптеках.

Финансовое управление Генштаба ВСУ по 308 тысяч гривен приобрело 80 подарочных ручек фирмы Parker и Waterman с отделкой из позолоты.