Для украинцев подорожают туры за границу: стало известно, когда и на сколько

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) предложило увеличить финансовое обеспечение туроператоров в 10 раз.

Если соответствующий законопроект будет одобрен, туры за границу для украинцев подорожают примерно на $5-10, сообщил в эфире ObozTV вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза.

Как объяснил Дереза, законопроект возлагает на туроператоров дополнительные финансовые обязательства.

В частности, по проекту МЭРТ, сумма обеспечения для оператора, предлагающего услуги выездного туризма, должна составлять как минимум 5% от объема продаж за предыдущий год, но не менее 200 тысяч евро (в действующем законодательстве – всего 20 тысяч евро).

"Сейчас, если оператор исчезает с рынка, турист фактически остается у разбитого корыта: ему никто ничего не должен", – отметил Дереза.

Он обратил внимание, что существующего покрытия в 20 тысяч евро явно недостаточно:

"Самый крупный оператор отправляет в год около миллиона туристов. Если он в один момент останавливает свою деятельность, то у него финансовые обязательства на несколько сотен миллионов долларов. Много туров проплачены наперед, многие туристы отдыхают".

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Например, по его словам, оператор может даже не рассчитаться с отелями и уже были ситуации, когда туристов просто-напросто выселяли.

"Вот эта норма в 5% – мы посчитали, что если туроператор остановит деятельность в один момент, то этого в принципе должно хватить, чтобы покрыть убытки. Покрыть те деньги, которые он будет должен туристам – как тем, что находятся на отдыхе, так и тем, что еще не выехали", – подчеркнул Дереза.

По подсчетам Ассоциации турагентств, при введении такого финансового обеспечения стоимость туров вырастет примерно на $5-10.

"Потому что оператору нужно будет оформить страховку. Если взять миллион туристов, а один турист в среднем – $500, то это $500 млн. 5% от $500 млн – довольно большая сумма денег. Им нужно будет себя застраховать на $25 млн", – пояснил специалист.

Туроператорам предлагают повысить финансовое обеспечение до 200 тысяч евро минимум StockPhoto

Как сообщал OBOZREVATEL,в мае 2019 года Кабинет министров Украины принял постановление об усилении ответственности туроператоров перед потребителями туристических услуг. В частности, правительство обязало их обеспечивать минимальный размер финансовой гарантии на весь срок действия лицензии.

По данным МЭРТ, по состоянию на 1 января 2019 года только 617 из 2737 лицензированных туроператоров подтвердили наличие действующего финобеспечения – гарантию банка или другого финансового учреждения.

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