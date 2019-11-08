Для приватизациии в 2020 нужны гарантии инвестору, а не "наезды" на "Криворожсталь" и "Укртелеком" – Кущ

Возможное возвращение в госсобственность "Укртелекома" может поставить крест на инвестиционных планах правительства и движении инвестиций в частный сектор. Чтобы привлечь инвестора, ему необходимо предоставить долгосрочные гарантии. Об этом написал экономист Алексей Кущ на своей страничке в Facebook.

Экономист отметил, что в следующем году правительство планирует провести приватизацию и выручить от нее 13 млрд грн. И напомнил, что получить от продажи объектов госсобственности более 10 млрд грн Украине удалось лишь дважды – в 2005-м году за счет "Криворожстали" и в 2011-м году – с помощью продажи "Укртелекома". По его мнению, для успешной приватизации-2020 государству необходимо не только выставить на продажу интересные инвестору объекты, но и обеспечить долгосрочные гарантии их прав.

"Для поиска инвесторов нужны не только качественные объекты и презентации инвестиционных советников, нанятых государством для роуд-шоу, а прежде всего защита титулов собственности (в том числе и судах), и долгосрочные (а не личные) гарантии, включая компенсацию государством стоимости утраченного инвестиционного актива. В этом контексте, возможная "национализация" "Укртелекома", "наезды" на "Криворожсталь" со стороны силовых органов и фискалов, операционный блек-аут "табачки" в ближайшее время могут поставить "крест" не только на инвестиционных планах правительства, но и на движении ПИИ в частный сектор экономики", – написал Кущ.

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Кроме того, он отметил, что национализация "Укртелекома" вызовет необходимость его повторной приватизации, но выручить за него прежние 10,575 млрд грн уже не удастся, нынешняя стоимость компании – в 4-8 раз ниже.

"По методу дисконтированных финансовых потоков продажная цена компании может составить 53 млн дол. или 1,325 млрд грн, что в 8 раз меньше первоначальной цены приватизации. А по методу капитализации активов, за минусом балансового "балласта" – 2,5 млрд грн или эквивалент 100 млн долл. В любом случае – это в 4-8 раз меньше первоначальной цены", – объяснил Кущ.

По мнению экономиста, государству необходимо разработать четкий и прозрачный алгоритм взаимодействия с инвестором, в том числе и в контексте выполнения инвестиционных обязательств. Но на платформе неприкосновенности частной собственности.

"Лишь в таком случае, Украина может повторить рекорды прошлых лет: более 10 млрд дол. в год ПИИ и десятки миллиардов гривен, полученных от продажи объектов государственной собственности системным инвесторам. В противном случае придется дисконтировать свои активы практически до нуля", – прогнозирует Кущ.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе инвестиционного форума в Мариуполе заявил, что реприватизация является плохим сигналом для инвесторов и подрывает доверие к государству, а также заверил, что правительство будет относиться к таким идеям очень осторожно.

Политолог Владимир Фесенко высказал мнение, что игры с реприватизацией принесут Украине убытки и ударят по инвестиционному имиджу. А также он уверен, что о планах успешного проведения приватизации в следующем году можно будет забыть, поскольку ни один иностранный инвестор не придет в страну, где проводят реприватизацию.

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