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12 апреля • обновлено в 15:16
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Для преодоления энергокризиса необходимо срочно назначить Министра энергетики и руководителей государственных энергокомпаний – Кучеренко

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Для преодоления кризиса в энергетике необходимо немедленно назначить министра энергетики и защиты окружающей среды, а также руководителей государственных энергокомпаний. Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Украина".

"Мы сегодня имеем ситуацию полной коллективной безответственности. Министра нет, даже временно исполняющего нет, так первый заместитель, а он на Кабмин посылает заместителя своего Рябчина." Энергоатом " – в.и.о." Укрэнерго " – и.о. несколько еще энергетических компаний – в.и.о. Не к кому обращаться ", - сказал Кучеренко.

Напомним, ранее лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что энергетическая отрасль находится на грани выживания и отсутствие профильного министра в такой ситуации недопустимо.

В свою очередь народный депутат Украины, Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец считает, что кризис в энергетике спровоцирована действиями главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса. По словам депутата, Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированый им импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушили отечественный энергетический комплекс.

10 апреля руководитель "Житомироблэнерго" Алексей Шекета сообщил, что из-за снижения уровня платежей за потребленную электроэнергию предприятие может прибегнуть к вынужденным "веерных" отключений энергоснабжения для предприятий и бытовых потребителей.

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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Идиотизм. "Мыкола ты с завтрашнего дня министр"! И всё вся вна в шоколаде.
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