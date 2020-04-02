Для экономики 2020 год будет утерян: Saxo Bank сделал неутешительный прогноз

Нынешний год будет потерян для мировой экономики из-за мощного удара по спросу, предложению и обвалу на рынке нефти, спровоцированных распространением нового коронавируса.

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Об этом говорится в прогнозе Saxo Bank на второй квартал, передает "Интерфакс".

Saxo Bank дал прогноз по мировому кризису pixabay.com

"Вспышка коронавируса запустила три макроэкономических процесса: это глобальный удар по спросу, глобальный удар по предложению и нефтяная война, сбившая цены до многомесячных минимумов. Эти события в скором времени приведут к масштабному уничтожению капитала и к структурной безработице. Такой тройной удар по мировой экономике практически гарантированно сделает 2020-й потерянным годом", – утверждает главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

Хаос на рынке акций

По словам экспертов, регуляторы должны сделать все возможное, чтобы справиться с реальной глобальной рецессией. В банке отмечают, что местами нынешние события уже затмили хаос 2008 года: некоторые рынки сейчас в течение одного дня движутся сильнее, чем обычно за целый год; отсюда виден и недостаток ликвидности.

"Данный кризис последовал за тем, как торговая война между США и Китаем в прошлом году подорвала предложение и замедлила экономический рост. Наблюдаемый сейчас удар по спросу и предложению вместе с войной цен на нефть между Россией и Саудовской Аравией грозит значительно испортить мировой инвестиционный климат. Рынки акций тоже пострадают, так что в наихудшем сценарии индекс S&P 500 может опуститься до 1600", – полагают экономисты Saxo Bank.

В среду на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс DJIA падал на 4,44%, до 20943,37 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 4,41%, до 7360,58 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 4,41%, до 2470,72 пункта.

Китай первым выйдет из кризиса

Стратег банка по макроэкономике Кай Ван-Петерсен указывает, что Китай первым вступил в период замедления экономики. Эксперты Saxo Bank отмечают, что снижение уровня страха произойдет тогда, когда весь мир пройдет через то же, что прошла Азия в январе-феврале.

"Предполагают, что за первый квартал падение ВВП там может составить 10-20% – но в ближайшие квартал-два волна наверняка дойдет до еврозоны и США. Поэтому парадокс в том, что экономический рост Китая во втором квартале будет, вероятно, ускоряться, тогда как в остальном мире замедлится", – рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник президента Украины экономист Олег Устенко считает, что кризис в мировой экономике был неизбежен – независимо, начался бы он с пандемии коронавируса или без нее.

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