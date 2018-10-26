"Для госнужд": в Крыму оккупанты начали отбирать землю у местных жителей

Оккупационная администрация Керчи объявила о планируемом изъятии земельных участков на территории города для государственных нужд.

Причиной изъятия земли является строительство дорог, в том числе – автоподходов к Керченскому мосту, сообщают "Крым.Реалии".

Органом, осуществляющим выявление собственников земельных участков, которые подлежат изъятию, указывается "Министерство имущественных и земельных отношений Крыма".

Еще в 2017 году депутаты подконтрольного России городского совета Керчи упростили процедуру изъятия земли у местных жителей и передачи ее в госсобственность. Речь идет о земельных участках, попадающих в зону строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

В частности, в августе прошлого года на территории садового некоммерческого товарищества "Залив" в Керчи начался снос дачных домиков на участках, где находились автоподходы к Керченскому мосту.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.