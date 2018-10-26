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МирСпорт

/Новости экономики

"Для госнужд": в Крыму оккупанты начали отбирать землю у местных жителей

3.1тЧитать материал на украинском

Оккупационная администрация Керчи объявила о планируемом изъятии земельных участков на территории города для государственных нужд.

Причиной изъятия земли является строительство дорог, в том числе – автоподходов к Керченскому мосту, сообщают "Крым.Реалии".

Органом, осуществляющим выявление собственников земельных участков, которые подлежат изъятию, указывается "Министерство имущественных и земельных отношений Крыма".

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Еще в 2017 году депутаты подконтрольного России городского совета Керчи упростили процедуру изъятия земли у местных жителей и передачи ее в госсобственность. Речь идет о земельных участках, попадающих в зону строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

В частности, в августе прошлого года на территории садового некоммерческого товарищества "Залив" в Керчи начался снос дачных домиков на участках, где находились автоподходы к Керченскому мосту.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объект
Крымский мост
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
У хахлов уже давно землю за долги заберают.
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
В оккупированной Украине не просто отбирают землю, а убивают своих граждан, чтобы им не платить и они ни на что не претендовали. Это настоящий фашистский режим, только во главе идеологии украинского фашизма стоит алчность и личное обогащение, а "патриотiзьм" плетётся за ними.
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