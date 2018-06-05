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Валерий Боровик
Валерий Боровик
Председатель правления альянса "Новая энергия Украины"Все статьи автора

Для "Газпрому" пролунав дзвіночок

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Голландський суд задовольнив клопотання "Нафтогазу" про арешт частки російського "Газпрому" в його голландських дочірніх компаніях. – Ред.

Справа в тому, що це тільки перші кроки, тому що для фактичного виконання рішень Стокгольмського арбітражу про виплату 2,6 млрд доларів і для того, щоб такі арешти відбувались в різних країнах потрібні рішення національних судів.

Тому це перший крок по Нідерландам. Клопотання подали і в швейцарські суди, і в суди інших країн для того, щоб такі процедури проводити не тільки по фактичному майну "Газпрому", а і по арешту акцій компаній, в тому числі і по NordStream і NordStream-2 і т.д. В кожній країні своє законодавство, але воно в принципі уніфіковане в цій царині, умовно кажучи виплати програних в суді штрафів і відшкодувань.

Тому можна очікувати, що подібні рішення можуть бути прийняті і в інших країнах, але це ще тільки початок процесу. Оскільки потрібно не тільки арештувати це майно, потрібно його описати, виставити на торги, продати, фізично отримати і т.д. І ці процедури не є швидкими.

Уже навіть те, що "Газпром" не виконує рішення Стокгольмського арбітражу процедури якого прописані практично в кожному з контактів зі споживачами і те, що це прописується в одному контракті і не виконується в іншому, це вже вдарило по репутації російського газового монополіста. І ті контрагенти, які отримують від нього товар – газ, - я думаю уже замислились, особливо ті, які не є сильними компаніями.

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Я розумію, що гіганти можуть не хвилюватись, у них свої домовленості з керівництвом "Газпрому", але все рівно це є дзвіночком для всіх контрактерів російського монополіста, що він не є добросовісним, гідним виконавцем контрактних зобов’язань.

А ці рухи по арешту майна звісно вдаряють по репутації "Газпрому" - якщо ти зв’язуєшся з цією компанією, якщо ти входиш з ним у спільне підприємство, то і активи, умовно кажучи, цього спільного підприємства можуть теж бути під арештом через невиконання "Газпромом" якихось угод чи якихось рішень європейських судів.

Я не дуже вірю, що "Газпром" допустить накладання арешту на акції і все-таки піде назустріч виконанню рішень, але якщо все-таки арешти акцій відбудуться, то це звісно буде впливати і на реалізацію нового проекту - NordStream-2 і на роботу компанії NordStream – першої гілки газопроводу.

Найбільше будуть впливати на неможливість реалізації проекту NordStream-2 американські санкції, якщо вони будуть накладені на ті компанії, що братимуть участь у реалізації цього проекту, або на країни, які потенційно братимуть участь у ньому. Це саме головне.

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Автор
Валерий БоровикВалерий Боровик
Тема
Северный поток-2
Место
Россия
Объекты
ГазпромгазНафтогаз Украины
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