Военные одобрили: в Крыму оккупанты построят новый ''мегамост''

В аннексированном Россией Крыму построят километровый мост, который соединит северную и южную стороны оккупированного Севастополя.

Как рассказал "губернатор" города Дмитрий Овсянников, строительство обойдется приблизительно в 40 млрд рублей (16,8 млрд грн), передает "Интерфакс". Он сообщил, что из двух вариантов транспортного перехода через бухту — моста или тоннеля — выбран мост, поскольку это "оптимальный вариант, который устраивает и военных".

"По предварительному проекту, мост будет четырехполосный, длиной 935 метров. Итоговый вариант проекта должен быть согласован со строительством дорожной хорды — Гераклейской рокады, она свяжет переход через бухту с Гагаринским районом Севастополя. Предполагаемая стоимость обоих объектов - около 40 млрд рублей", — сказал оккупант.

Крымский мост Сегодня

Идея строительства транспортного перехода через Севастопольскую бухту впервые была озвучена на встрече Владимира Путина с Овсянниковым в сентябре 2017 года. Президент РФ поручил ему проработать возможные варианты строительства. Сейчас между северной стороной и центром Севастополя курсируют катера и паром.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты провели официальную церемонию открытия автодорожной части Крымского моста в мае 2018 года. Недавно израильский архитектор заявил, что Крымский мост может рухнуть в любой момент, так как у него нет серьезной грунтовой основы.

В октябре в России решили выделить 86,4 млрд рублей на модернизацию и расширение дальних автомобильных подходов к Крымскому мосту.

14 ноября в Крыму при строительстве подходов к железнодорожной части Крымского моста были повреждены две трубы местной ТЭЦ.