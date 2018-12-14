МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Военные одобрили: в Крыму оккупанты построят новый ''мегамост''

3.9тЧитать материал на украинском

В аннексированном Россией Крыму построят километровый мост, который соединит северную и южную стороны оккупированного Севастополя.

Как рассказал "губернатор" города Дмитрий Овсянников, строительство обойдется приблизительно в 40 млрд рублей (16,8 млрд грн), передает "Интерфакс". Он сообщил, что из двух вариантов транспортного перехода через бухту — моста или тоннеля — выбран мост, поскольку это "оптимальный вариант, который устраивает и военных".

"По предварительному проекту, мост будет четырехполосный, длиной 935 метров. Итоговый вариант проекта должен быть согласован со строительством дорожной хорды — Гераклейской рокады, она свяжет переход через бухту с Гагаринским районом Севастополя. Предполагаемая стоимость обоих объектов - около 40 млрд рублей", — сказал оккупант.

Новости
''Есть риски!'' У оккупантов появились новые проблемы с Крымским мостом

Крымский мост

Крымский мост

Сегодня

Идея строительства транспортного перехода через Севастопольскую бухту впервые была озвучена на встрече Владимира Путина с Овсянниковым в сентябре 2017 года. Президент РФ поручил ему проработать возможные варианты строительства. Сейчас между северной стороной и центром Севастополя курсируют катера и паром.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты провели официальную церемонию открытия автодорожной части Крымского моста в мае 2018 года. Недавно израильский архитектор заявил, что Крымский мост может рухнуть в любой момент, так как у него нет серьезной грунтовой основы.

В октябре в России решили выделить 86,4 млрд рублей на модернизацию и расширение дальних автомобильных подходов к Крымскому мосту.

14 ноября в Крыму при строительстве подходов к железнодорожной части Крымского моста были повреждены две трубы местной ТЭЦ.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крымский мостКрым
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
4
Смешно
5
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дмитрий Воронин
Дмитрий Воронин
Шож делать? Кому жаловаться?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Федоров Федор
Федоров Федор
Эх "оккупанты",все что то строят и строят....То ли дело памятники валить,опоры ЛЭП взрывать .....
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2

Наши блоги