"Работал на спецслужбы России": СБУ выдвинула громкое обвинение бывшему топ-чиновнику

Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает экс-заместителя министра экономического развития и торговли в работе на спецслужбы России.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на материалы суда (на момент публикации новости документы исчезли из открытого доступа). По версии силовиков, чиновник действовал с целью сорвать производство крупнокалиберных снарядов в Украине.

"СБУ ведет расследование по статье Уголовного кодекса о государственной измене. По версии следствия, с 2017 года по настоящее время экс-замминистра экономики, вместе с представителем американской компании Gray Fox Logistics и директором госпредприятия "Украинский центр "Безпека" в ущерб обороноспособности и экономической безопасности Украины совершают действия, направленные на ведение подрывной деятельности в интересах иностранного государства", – отмечает издание.

По материалам следствия, в августе 2015 года гражданин США прибыл в Украину с заданием спецслужб РФ "получить сведения о планах поставки оружия и боеприпасов Вооруженным силам Украины. В его цели также входила установка контактов с сотрудниками Министерства экономического развития и торговли и государственных предприятий, задействованных в реализации Государственного оборонного заказа.

"После того, как экс-чиновник узнал о планах Украины начать производство снарядов 152 – 155 мм, он вступил в преступный сговор с бывшим заместителем министра экономического развития и директором ГП "Безпека". Впоследствии фигуранты преступной схемы, изначально не намереваясь поставлять Украине необходимое оборудование, организовали заключение между ГП "Безпека" и заводом "Артем" секретного контракта от 15 декабря 2017 года на выполнение государственного оборонного заказа", – подчеркивают авторы издания.

Согласно условиям контракта, завод до 30 декабря 2019 года планировал купить оборудование для перевооружения и реконструкции действующих производственных мощностей, необходимых для начала серийного производства корпусов снарядов калибра 152 и 155 миллиметров, сообщается в материалах суда.

"В настоящее время у СБУ возникла необходимость в экспертизе контракта для выяснения ряда важных для расследования обстоятельств. В октябре текущего года суд удовлетворил ходатайство и назначил почерковедческую экспертизу", – отмечает издание.

При этом журналисты напоминают, что директором ГП "Украинский центр "Безпека" является Владислав Глазунов, а отвечающим за оборонную сферу заместителем министра экономики с июля 2016 по сентябрь 2019 года был Юрий Бровченко.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как сотрудники контрразведки СБУ разоблачили бывшего сотрудника МВД Украины, который занимался разведывательной деятельности в ущерб государственной безопасности нашей страны по заданию ФСБ РФ.

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